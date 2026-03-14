Το Ιράν προτρέπει τα έθνη της Μέσης Ανατολής να «απελάσουν» τον αμερικανικό στρατό

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε τα κράτη της Μέσης Ανατολής να απελάσουν τον αμερικανικό στρατό από την περιοχή.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία δεν εξασφαλίζει ασφάλεια αλλά προκαλεί προβλήματα.

Οι ΗΠΑ ζητούν βοήθεια από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απηύθυνε έκκληση στους γείτονες του Κόλπου και σε άλλα έθνη της Μέσης Ανατολής να «απελάσουν τους ξένους επιτιθέμενους», καθώς οι επιθέσεις ομόνοιας αντηχούν σε όλη την περιοχή.

«Η διαφημιζόμενη ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ έχει αποδειχθεί γεμάτη τρύπες και προσελκύει αντί να αποτρέπει τα προβλήματα», έγραψε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Οι ΗΠΑ τώρα παρακαλούν άλλους, ακόμη και την Κίνα, να τη βοηθήσουν να κάνει την περιοχή ασφαλή στο Ορμούζ. Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονες να απελάσουν τους ξένους επιτιθέμενους, ειδικά επειδή η μόνη τους ανησυχία είναι το Ισραήλ».

Touted US security umbrella has proven to be full of holes and inviting rather than deterring trouble. US is now begging others, even China, to help it make Hormuz safe.



Iran calls on brotherly neighbors to expel foreign aggressors, especially as their only concern is Israel. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 14, 2026

Διαβάστε επίσης