Πεζεσκιάν: Το Ιράν συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά τον πόλεμο

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η χώρα του συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά τον πόλεμο, λόγω των σημαντικών προσπαθειών των «συναδέλφων μας στην κυβέρνηση» να διατηρήσουν τις υπηρεσίες.

«Πέρασαν δεκαπέντε μέρες από τον επιβεβλημένο και άδικο πόλεμο και παρά τις συγκοινωνιακές, επικοινωνιακές και άλλες προκλήσεις, χάρη στους συναδέλφους μας στην κυβέρνηση, δεν σημειώθηκε σοβαρή διαταραχή στην παροχή υπηρεσιών προς τον λαό», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με τη συντροφιά σας, ευγενείς πολίτες του Ιράν, θα ξεπεράσουμε αυτές τις συνθήκες και θα ξαναχτίσουμε όλα όσα [το Ισραήλ και οι ΗΠΑ] έχουν καταστρέψει ακόμα καλύτερα από πριν».

با گذشت ۱۵ روز از جنگ تحمیلی ظالمانه علیرغم مشکلات حمل و نقل، ارتباطات و ... به لطف همکاران ما در دولت وقفه جدی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است. با همراهی شما مردم نجیب ایران این شرایط را سپری خواهیم کرد و هرچه را که ویران کرده‌اند بهتر از قبل خواهیم ساخت. #دولت_پای_کار_مردم — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 14, 2026

Διαβάστε επίσης