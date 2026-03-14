Πεζεσκιάν: Το Ιράν συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά τον πόλεμο
Snapshot
- Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά παρά τον πόλεμο.
- Παρά τις συγκοινωνιακές, επικοινωνιακές και άλλες προκλήσεις, δεν υπήρξε σοβαρή διαταραχή στην παροχή υπηρεσιών προς τον λαό.
- Οι προσπάθειες της κυβέρνησης αποδίδουν ώστε να διατηρηθούν οι βασικές υπηρεσίες σε λειτουργία.
- Ο Πεζεσκιάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ιράν θα ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα ανακατασκευάσει όσα έχουν καταστραφεί.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η χώρα του συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά τον πόλεμο, λόγω των σημαντικών προσπαθειών των «συναδέλφων μας στην κυβέρνηση» να διατηρήσουν τις υπηρεσίες.
«Πέρασαν δεκαπέντε μέρες από τον επιβεβλημένο και άδικο πόλεμο και παρά τις συγκοινωνιακές, επικοινωνιακές και άλλες προκλήσεις, χάρη στους συναδέλφους μας στην κυβέρνηση, δεν σημειώθηκε σοβαρή διαταραχή στην παροχή υπηρεσιών προς τον λαό», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Με τη συντροφιά σας, ευγενείς πολίτες του Ιράν, θα ξεπεράσουμε αυτές τις συνθήκες και θα ξαναχτίσουμε όλα όσα [το Ισραήλ και οι ΗΠΑ] έχουν καταστρέψει ακόμα καλύτερα από πριν».