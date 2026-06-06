Πώς οι Αμερικανοί αναδιαμορφώνουν την αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς να αγοράζουν καινούργια οχήματα

«Δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε λογικό να αγοράσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο» είπε ο 41χρονος Μέισον

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Πώς οι Αμερικανοί αναδιαμορφώνουν την αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς να αγοράζουν καινούργια οχήματα
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Τίμοθι Μέισον έχει δύο αμάξια Honda: το ένα είναι μοντέλο του 2010 με λιγότερα από 40.000 μίλια, το οποίο χρησιμοποιεί για τις καθημερινές μετακινήσεις του προς τη δουλειά του ως λογιστής, ενώ το άλλο είναι ένα V-6 του 2001 με περισσότερα από 280.000 μίλια, το οποίο χρησιμοποιεί στους δύσκολους χειμώνες.

«Δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε λογικό να αγοράσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο» είπε ο 41χρονος Μέισον στην Wall Street Journal. «Ίσως ένα νέο όχημα θα έχει καλύτερη απόδοση καυσίμου, αλλά θα μου εξοικονομεί 800 ή και περισσότερα δολάρια τον μήνα;»

Όλο και περισσότεροι οδηγοί στις ΗΠΑ συμφωνούν με τον Μέισον, καθώς αξιοποιούν στο έπακρο τα οχήματά τους και αποφεύγουν να αγοράζουν καινούργια λόγω των υψηλών τιμών, των υψηλών επιτοκίων και της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα.

Άλλοι κρατούν τα παλιά τους αυτοκίνητά τους απλώς και μόνο επειδή μπορούν. Ωστόσο, χάρη στις εξελίξεις στη μηχανική, στα υλικά και στην τεχνολογία ασφάλειας, τα σημερινά αυτοκίνητα διαρκούν περισσότερο από τα οχήματα προηγούμενων γενιών.

Αλλά αυτό δεν αλλάζει την γνώμη των καταναλωτών.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων στους δρόμους των ΗΠΑ φτάνει τα περίπου 13 χρόνια, ένα ιστορικό υψηλό, έχοντας παρουσιάσει μια αύξηση 10% σε σχέση με πριν από μια δεκαετία.

Αυτή η τάση φαίνεται ότι επιταχύνθηκε ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορονοϊού, όταν τα κλειστά εργοστάσια και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν σε αύξηση των τιμών.

Όλο και περισσότεροι πελάτες διστάζουν μπροστά στις υψηλές τιμές των καινούργιων οχημάτων, ενώ, παράλληλα, πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη ενδιαφέροντος του μέσου πολίτη για τα ηλεκτρικά οχήματα, ένας τομέας όπου χάνονται δεκάδες δισεκατομμύρια σε επενδύσεις.

Η πραγματικότητα, όπως φαίνεται, έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνει ριζικά την οικονομία της αγοράς, της πώλησης και της επισκευής οχημάτων στις ΗΠΑ.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, που για πολύ καιρό εστίαζαν αποκλειστικά στην αγορά καινούργιων αυτοκινήτων, επενδύουν πλέον πόρους για να στηρίξουν τις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης.

«Αν δεν βγάζουμε χρήματα από τις πωλήσεις, πρέπει να τα βγάζουμε από τις υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης», εξήγησε ο Εντ Ρόμπερτς, επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Bozard Ford Lincoln στο Σεντ Ογκουστίν της Φλόριντα.

Σύμφωνα με έρευνα της Wall Street Journal, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένουν φέτος να πουλήσουν περίπου 16 εκατομμύρια καινούργια αυτοκίνητα στους Αμερικανούς. Όμως, τα περισσότερα κέρδη αναμένεται να προέλθουν από τον τομέας της διατήρησης του υπάρχοντος στόλου οχημάτων.

«Ποτέ δεν υπήρξε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες συντήρησης οχημάτων», δήλωσε ο Σκάιλερ Τσάντγουικ, σύμβουλος της εταιρείας δεδομένων για την αυτοκινητοβιομηχανία Cox Automotive.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι πτωτικές πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ δεν δείχνουν κανένα άμεσο σημάδι ανάκαμψης. Ακόμη και οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι σχετικά σταθερές, απλώς και μόνο επειδή δεν υπάρχουν αρκετά για να καλύψουν τη ζήτηση.

Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού πριν από μερικά χρόνια εμπόδισε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων από το να κατασκευάσουν αρκετά αυτοκίνητα για να καλύψουν τη ζήτηση.

Οι καταναλωτές αποθαρρύνονται όλο και περισσότερο

Ο Τομ Σπαρκς παρακολουθεί τα χιλιόμετρα στο κοντέρ των δύο αυτοκινήτων που οδηγεί εκείνος και η σύζυγός του να αυξάνονται όλο και περισσότερο. Το ζευγάρι έχει ένα Honda CR-V του 2010 και ένα Toyota Avalon του 2014. Εκείνος είναι ιερέας που έχει βγει σε σύνταξη και εκείνη συνταξιούχος δασκάλα. Μαζί έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Απλώς δεν θέλουν.

Ο Τομ είχε σκεφτεί να αγοράσει ένα καινούργιο CR-V, το οποίο κοστίζει 40.000 δολάρια -πολλά περισσότερα χρήματα από ότι είναι διατεθειμένος να ξοδέψει. Η τιμή αυτή είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερη από τη μέση τιμή ενός καινούργιου αυτοκινήτου, η οποία πλέον κυμαίνεται γύρω στα 50.000 δολάρια. Ταυτόχρονα, όμως, είναι περίπου 10.000 δολάρια ακριβότερο από ό,τι ήταν στην αρχή της δεκαετίας.

Και αυτή είναι μια τάση που ακολουθεί ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία- τον Απρίλιο, η μέση τιμή πώλησης ενός οχήματος στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με πέρυσι. Τα αυξημένα επιτόκια κάνουν τις αγορές καινούργιων αυτοκινήτων ακόμη πιο ακριβές.

«Υπάρχει απλώς μεγάλη έλλειψη σε αυτοκίνητα μεταξύ των 30.000 και των 40.000 δολαρίων», είπε ο Τομ, εξηγώντας το σκεπτικό του.

Πριν από μερικά χρόνια, μπορεί αυτή η αύξηση να μην είχε μεγάλη σημασία. Αλλά καθώς όλα τα αγαθά στις ΗΠΑ έχουν ακριβύνει ραγδαία, από μία επισκευή στο σπίτι έως την ασφάλεια αυτοκινήτου, οι καταναλωτές αποθαρρύνονται από το να αγοράζουν καινούργια οχήματα.

Ο Τσάντγουικ, σύμβουλος της Cox Automotive, δήλωσε: «Οι καταναλωτές είναι δεμένοι με τα οχήματα που έχουν και, πραγματικά, μερικές φορές δεν έχουν άλλη επιλογή από το απλά να τα επισκευάσουν».

Τίποτα από όλα αυτά δεν εκπλήσσει τον Σκοτ Λόρινγκ, υπεύθυνο σέρβις στο συνεργείο Pine Hill Automotive, στο Holbrook της Μασαχουσέτης.

Όπως είπε ο ίδιος, οι πελάτες του δεν είναι άνθρωποι που έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν καινούργια οχήματα. Ακόμη και αυτοί που την έχουν αποφεύγουν να το κάνουν επειδή φοβούνται ότι η νέα τεχνολογία των οχημάτων θα απαιτεί σέρβις από τον επίσημο αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου, κάτι που θα κοστίσει πολύ πιο ακριβά.

Η ηλικία των παλαιότερων αυτοκινήτων δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 από την S&P Global. Τα αυτοκίνητα στην πολιτεία της Μοντάνα είναι από τα παλαιότερα της χώρας, με μέσο όρο ηλικίας τα 18 χρόνια. Σε άλλες πολιτείες, η ηλικία τους είναι σχετικά μικρότερη, όπως τα 11 χρόνια στο Τέξας.

«Σε πιο εύπορες περιοχές είναι πιο πιθανό να συναντήσεις καινούργια αυτοκίνητα», είπε ο Λόρινγκ, ο οποίος οδηγεί ένα Chevrolet Silverado που έχει εδώ και 10 χρόνια.

Ο Κρις Γκλίσον από το Σεντ Τζόσεφ του Ιλινόις, ήθελε να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο πριν από έξι χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να βρει αυτό που ήθελε εν μέσω της έλλειψης οχημάτων λόγω της πανδημίας. Αντ' αυτού, αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Toyota Tacoma με 22.000 μίλια.

Όπως είπε, ήταν η σωστή αγορά.

«Μπορώ να μετρήσω στα δάχτυλα μου τις επισκευές που χρειάστηκα», είπε ο Γκλίσον Το επόμενο αυτοκίνητο που θα αγοράσει πιθανότατα θα είναι ηλεκτρικό. Αλλά αυτό δεν θα γίνει κάποτε σύντομα.

«Ελπίζω αυτό να είναι το τελευταίο βενζινοκίνητο όχημα που θα αποκτήσω ποτέ», είπε. «Αλλά, σκοπεύω να το κρατήσω για ακόμη 15 χρόνια».

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