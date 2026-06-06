Ηγουμενίτσα: «Βούλιαξε» από μηχανές των Hells Angels η περιοχή – Γάμος στην παραλία του Δρεπάνου

Οι αφίξεις συνεχίζονται τόσο μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας όσο και οδικώς

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ηγουμενίτσα: «Βούλιαξε» από μηχανές των Hells Angels η περιοχή – Γάμος στην παραλία του Δρεπάνου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Ηγουμενίτσα διεξάγεται διεθνής συνάντηση των Hells Angels με εκατοντάδες μοτοσικλετιστές από διάφορες χώρες συγκεντρωμένους στο Δρέπανο.
  • Οι αφίξεις συνεχίζονται μέσω του λιμανιού και οδικώς, με αυξημένη κίνηση στην περιοχή και έντονη κινητικότητα γύρω από τον χώρο της εκδήλωσης.
  • Η διοργάνωση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου, ενώ οι Αρχές είναι σε ετοιμότητα για τη διαχείριση της κίνησης και την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης.
  • Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε γάμος στην παραλία του Δρεπάνου, όπου ζευγάρι από την Κύπρο αντάλλαξε όρκους παρουσία μελών και φίλων των Hells Angels.
  • Η εκδήλωση έχει προσελκύσει πανελλαδική προσοχή και έχει δώσει διαφορετικό χρώμα στην πόλη της Ηγουμενίτσας.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα η διεθνής συνάντηση των Hells Angels, με το Δρέπανο να έχει μετατραπεί στο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης εκατοντάδων μοτοσικλετιστών που έχουν φτάσει στην περιοχή από διάφορες χώρες.

Οι αφίξεις συνεχίζονται και σήμερα τόσο μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας όσο και οδικώς, με ομάδες μοτοσικλετιστών να καταφθάνουν σταδιακά στην πόλη και να κατευθύνονται προς τον χώρο της εκδήλωσης.

Η εικόνα στην περιοχή είναι ήδη εντυπωσιακή, με δεκάδες μηχανές, οργανωμένες ομάδες αναβατών και έντονη κινητικότητα γύρω από το σημείο της συνάντησης.

Δείτε παρακάτω εικόνες από το εσωτερικό της εκδήλωσης

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Η κίνηση είναι αυξημένη στο λιμάνι, στους δρόμους πρόσβασης και στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, ενώ η παρουσία των επισκεπτών έχει δώσει διαφορετικό χρώμα στην πόλη.

Η προσέλευση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τη διοργάνωση να συνεχίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και να ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης, ενώ η περιοχή παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη μιας διοργάνωσης που έχει ήδη προσελκύσει πανελλαδική προσοχή.

Γάμος στην παραλία του Δρεπάνου στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην παραλία του Δρεπάνου, όπου πραγματοποιήθηκε γάμος στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηγουμενίτσα.

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Μέσα σε ατμόσφαιρα διαφορετική από τα συνηθισμένα, με φόντο τη θάλασσα, τις μηχανές και την παρουσία δεκάδων μελών της λέσχης, το ζευγάρι από την Κύπρο αντάλλαξε όρκους στην παραλία, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη μεγάλη μοτοσικλετιστική συνάντηση που φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στη Θεσπρωτία.

Η τελετή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, καθώς συνδύασε το σκηνικό του Δρεπάνου με το χαρακτηριστικό ύφος της διοργάνωσης. Μέλη και φίλοι των Hells Angels παρακολούθησαν τον γάμο, δημιουργώντας μια εικόνα που ξεχώρισε μέσα στο πρόγραμμα της συνάντησης.

Με πληροφορίες από thespro.gr

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