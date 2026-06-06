Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη - Διακομίσθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο
Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
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- Μία 24χρονη τραυματίστηκε όταν τη χτύπησε αστικό λεωφορείο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
- Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 6:30 το πρωί στην οδό Κομνηνών 73.
- Η 24χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
- Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.
Μια γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν τη χτύπησε λεωφορείο.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε, στις 6.30 περίπου, στην οδό Κομνηνών 73, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν διερχόμενο λεωφορείο την παρέσυρε και την ρταυμάτισε
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.
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