Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη - Διακομίσθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο

Snapshot Μία 24χρονη τραυματίστηκε όταν τη χτύπησε αστικό λεωφορείο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 6:30 το πρωί στην οδό Κομνηνών 73.

Η 24χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν τη χτύπησε λεωφορείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε, στις 6.30 περίπου, στην οδό Κομνηνών 73, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν διερχόμενο λεωφορείο την παρέσυρε και την ρταυμάτισε

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

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