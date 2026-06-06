Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη - Διακομίσθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο

Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη - Διακομίσθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 24χρονη τραυματίστηκε όταν τη χτύπησε αστικό λεωφορείο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
  • Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 6:30 το πρωί στην οδό Κομνηνών 73.
  • Η 24χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.
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Μια γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν τη χτύπησε λεωφορείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε, στις 6.30 περίπου, στην οδό Κομνηνών 73, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν διερχόμενο λεωφορείο την παρέσυρε και την ρταυμάτισε

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

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