Ιράν: Τρία μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου απέσυραν το αίτημα για άσυλο και επιστρέφουν

Άσυλο είχε χορηγηθεί σε επτά αθλήτριες και ένα μέλος του προσωπικού υλικοτεχνικής υποστήριξης - Τέσσερις συνολικά αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν

Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τρία μέλη της γυναικείας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
  • Αρχικά είχαν χορηγηθεί άσυλο σε επτά αθλήτριες και ένα μέλος του προσωπικού, αλλά τώρα παραμένουν μόνο τέσσερις στην Αυστραλία.
  • Οι παίκτριες είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν σε αγώνα, προκαλώντας πιέσεις και απειλές από το ιρανικό καθεστώς.
  • Διαδηλωτές στο αεροδρόμιο της Αυστραλίας προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της ομάδας προς το Ιράν.
  • Η αυστραλιανή κυβέρνηση χορήγησε βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους σε μέλη της ομάδας και τις μετέφερε σε ασφαλείς τοποθεσίες.
Τρία ακόμη μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, δύο παίκτριες και ένα μέλος του προσωπικού υλικοτεχνικής υποστήριξης της ομάδας άλλαξαν τις αποφάσεις τους και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Σημειώνεται ότι, αρχικά, άσυλο είχε χορηγηθεί σε πέντε αθλήτριες, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο και το μέλος του τεχνικού τιμ. Ωστόσο, όπως είχε γίνει γνωστό, ήδη από την ημέρα που η ομάδα αναχώρησε από την Αυστραλία, μία αθλήτρια είχε αλλάξει γνώμη για το άσυλο και έφυγε με την ομάδα.

Τώρα που ακόμα τρία μέλη απέσυραν τα αιτήματά τους για άσυλο, τέσσερις είναι οι αθλήτριες που παραμένουν στην Αυστραλία.

Η αναχώρηση της ομάδας από την Αυστραλία

Η ομάδα του Ιράν αναχώρησε από το Σίδνεϊ την Τρίτη, 10 Μαρτίου. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ποδοσφαιρίστριες λάμβαναν τις τελευταίες ημέρες, πριν την αναχώρησή τους, μεγάλες πιέσεις για να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την πράξη αντίστασης προς το ιρανικό καθεστώς στην οποία προέβησαν τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου, όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, πριν από τον αγώνα ενάντια στη Νότια Κορέα.

Βίντεο από τη στιγμή που οι γυναίκες αποβιβάζονται από πτήση από τη Χρυσή Ακτή προς το Σίδνεϊ

Μάλιστα, στο πλαίσιο των πιέσεων που δέχονταν και ενώ βρίσκονταν υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο στο Μπρίσμπεϊν με αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να τις επιβλέπουν σε μόνιμη βάση, ένα μέλος της ομάδας φέρεται να απάντησε σε μήνυμα του συλλόγου και να ισχυρίστηκε ότι «έχουν πάρει ομήρους όλες τις οικογένειές μας», ανέφερε η εφημερίδα The Australian.

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ εκτιλύχθηκαν σκηνές χάους, καθώς διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της ομάδας, τα μέλη της οποίας μεταφέρθηκαν άρον άρον στον τερματικό σταθμό, πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή τους. Διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο, προσπαθώντας να μπλοκάρουν την αναχώρηση του συλλόγου, εν μέσω έντονων ανησυχίων για την τύχη τους μόλις φτάσουν στο Ιράν, με αρκετούς να εκφράζουν φόβους ότι οι παίκτριες αντιμετωπίζουν από φυλάκιση, μέχρι θανατική ποινή.

Χάος στο ξενοδοχείο μόλις κατάλαβαν ότι πέντε αθλήτριες έφυγαν

Σύμφωνα και πάλι με το News 10, χάος επικράτησε και στο ξενοδοχείο στο Μπρίσμπεϊν, όπου βρίσκονταν οι παίκτριες, όταν οι πέντε αθλήτριες που έλαβαν πρώτες άσυλο κατάφεραν να φύγουν από το κτίριο και να μεταβούν στην Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία.

Η ασφάλεια της ομάδας τότε, άρχισε να ανεβοκατεβαίνει τους ορόφους του ξενοδοχείου προσπαθώντας να τις εντοπίσει και να τις εμποδίσει από το να φύγουν, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει.

Χορηγήθηκε άσυλο από την Αυστραλία σε αθλήτριες

Η επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση της Καμπέρα αναφέρει ότι πέντε μέλη της ομάδας έλαβαν βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους στην Αυστραλία μετά τον αποκλεισμό τους από το Ασιατικό Κύπελλο. Ο υπουργός Μετανάστευσης Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι οι γυναίκες «μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία» από την αυστραλιανή αστυνομία, ενώ ανέφερε ότι και άλλα μέλη της ομάδας είχαν ενημερωθεί ότι είναι ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στη χώρα.

Πώς έφτασαν οι παίκτριες στο «κυνηγητό»

Όλα άρχισαν το βράδυ της 2ας Μαρτίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας, όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, κάτι που θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης και από άλλους ως ένδειξη πένθους.

Ορισμένα μέσα στο Ιράν έσπευσαν να τις κατηγορήσουν ακόμη και για «προδοσία σε περίοδο πολέμου», ενω την Κυριακή περίπου 200 διαδηλωτές περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας στη Χρυσή Ακτή , φωνάζοντας «αφήστε τις να φύγουν» αφού μια παίκτρια έκανε με τα χέρια της το σήμα SOS, εν μέσω φόβων ότι θα αντιμετωπίσουν φυλάκιση ή θάνατο όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Μερικοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν τη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, η οποία χρονολογείται πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και χρησιμοποιείται σήμερα ως σύμβολο αντίστασης κατά του καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια του χάους, τουλάχιστον μία Ιρανή παίκτρια εθεάθη να κάνει το διεθνές σήμα κινδύνου SOS μέσα από το λεωφορείο της ομάδας. Η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το πλήθος μακριά από το λεωφορείο, αλλά δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τους διαδηλωτές. Τουλάχιστον μία ακόμη αθλήτρια εμφανίστηκε να κάνει ένα σύμβολο καρδιάς προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η γυναικεία ομάδα του Ιράν δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο στον πρώτο αγώνα της για το Ασιατικό Κύπελλο, αλλά τον τραγούδησε πριν από τους επόμενους αγώνες και έκανε στρατιωτικό χαιρετισμό. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν χαρακτήρισε αμέσως τη σιωπηλή διαμαρτυρία ως «την αποκορύφωση της ατιμίας» και «της προδοσίας».

Ο παρουσιαστής Mohammad Reza Shahbazi προειδοποίησε μάλιστα στον αέρα: «Σε περιόδους πολέμου, οι προδότες πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο σκληρά. Όποιος κάνει έστω και ένα βήμα εναντίον της χώρας κατά τη διάρκεια πολέμου πρέπει να αντιμετωπίσει ισχυρότερες συνέπειες». Το μήνυμα μέσα από την κρατικη τηλεόραση μεταδόθηκε λιγότερες από 48 ώρες μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με το Ιράν να βρίσκεται πλέον σε ενεργό στρατιωτική σύγκρουση.

