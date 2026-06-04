Εκπληκτικό... παρκάρισμα με τη βοήθεια GPS

Έκπληκτοι έμειναν οι επιβάτες ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Σιάτλ των ΗΠΑ, όταν είδαν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο να κινείται πάνω στις ράγες.

Μία γυναίκα οδηγός άγνωστο πώς κατάφερε να βάλει το αυτοκίνητό της πάνω στις υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές στον σταθμό Mount Baker, ακινητοποιώντας τη σιδηροδρομική υπηρεσία το απόγευμα της Τετάρτης.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι η οδηγός ισχυρίστηκε ότι «ακολουθούσε το GPS», αφού κατά κάποιον τρόπο εισήλθε στην τροχιά και διένυσε σημαντική απόσταση πριν κολλήσει. Το όχημα τελικά απομακρύνθηκε, όχι όμως πριν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις σε ολόκληρο το δίκτυο.