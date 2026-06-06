Καλοκαιρινή κατάθλιψη: Συμπτώματα, αιτίες και τρόποι να αισθανθείτε καλύτερα

Το καλοκαίρι συχνά παρουσιάζεται ως η πιο ευτυχισμένη εποχή του χρόνου. Αλλά για μερικούς, οι μεγαλύτερες μέρες, η ζέστη, οι διαταραγμένες ρουτίνες και η κοινωνική πίεση μπορούν να επιδεινώσουν την κατάθλιψη αντί να την βελτιώσουν.

Η καλοκαιρινή κατάθλιψη συνδέεται μερικές φορές με την εποχική συναισθηματική διαταραχή θερινού προτύπου: μια μορφή κατάθλιψης που εμφανίζεται ή επιδεινώνεται στα τέλη της άνοιξης ή του καλοκαιριού. Είναι λιγότερο συχνή από την εποχική κατάθλιψη χειμερινού προτύπου, αλλά μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, την όρεξη, τη διάθεση, την ενέργεια και την καθημερινή λειτουργία.

Τι είναι η καλοκαιρινή κατάθλιψη;

Η καλοκαιρινή κατάθλιψη αναφέρεται σε καταθλιπτικά συμπτώματα που γίνονται πιο έντονα κατά τους θερμότερους μήνες. Μπορεί να περιλαμβάνει θλίψη και απώλεια ενδιαφέροντος, αλλά συνδέεται επίσης με μεγαλύτερη ανησυχία, άγχος και ευερεθιστότητα απ’ ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι.

Σε αντίθεση με την εποχική κατάθλιψη χειμερινού προτύπου, η οποία συχνά συνοδεύεται από υπερβολικό ύπνο και αυξημένη όρεξη, η κατάθλιψη του καλοκαιριού συνδέεται συχνότερα με αϋπνία, μειωμένη όρεξη, διέγερση, άγχος και ευερεθιστότητα.

Αυτή η διαφορά μπορεί να την κάνει πιο δύσκολη στην αναγνώριση. Ένα άτομο μπορεί να μην σκέφτεται «Έχω κατάθλιψη». Μπορεί απλώς να αισθάνεται εκνευρισμό, ένταση, κοινωνική εξάντληση ή αδυναμία ως εμπόδια στο να απολαύσουν πράγματα που φαίνεται να απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι.

Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη

Συνήθως δεν υπάρχει μία μόνο αιτία. Η καλοκαιρινή κατάθλιψη συμβαίνει συχνά όταν συσσωρεύονται πολλές πιέσεις ταυτόχρονα:

Η ζέστη και η υγρασία μπορούν να επιδεινώσουν τον ύπνο, να μειώσουν την ενέργεια και να αυξήσουν την ευερεθιστότητα. Όταν το σώμα αισθάνεται συνεχώς άβολα, η συναισθηματική ανθεκτικότητα μπορεί επίσης να μειωθεί. Η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, το πιο συχνό ξενύχτι και τα ακανόνιστα προγράμματα μπορούν επίσης να διαταράξουν τον ρυθμό ύπνου-αφύπνισης. Για άτομα που είναι επιρρεπή σε κατάθλιψη ή άγχος, ο κακός ύπνος μπορεί να επιδεινώσει γρήγορα τη διάθεση. Οι αλλαγές στη ρουτίνα είναι μια άλλη κοινή αιτία. Οι σχολικές διακοπές, τα ταξίδια, οι απαιτήσεις φροντίδας παιδιών, η οικονομική πίεση και οι αλλαγές στον χώρο εργασίας μπορούν να αφαιρέσουν τη δομή που βοηθά ορισμένους να παραμένουν συναισθηματικά σταθεροί. Η κοινωνική πίεση μπορεί επίσης να είναι ισχυρή. Το καλοκαίρι συχνά συνοδεύεται από μία τάση ότι «πρέπει» να είμαστε πιο χαρούμενοι, δραστήριοι, κοινωνικοί και σίγουροι για το σώμα μας. Για κάποιον που αισθάνεται πεσμένος, μόνος ή αγχωμένος, αυτή η πίεση μπορεί να κάνει τα συμπτώματα να φαίνονται ακόμη πιο έντονα.

Συμπτώματα καλοκαιρινής κατάθλιψης

Η καλοκαιρινή κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί ελαφρώς διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Πιθανά συμπτώματα είναι:

Κακή διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος

Άγχος, ανησυχία ή ευερεθιστότητα

Δυσκολία στον ύπνο

Μειωμένη όρεξη

Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους

Χαμηλή ενέργεια

Δυσκολία συγκέντρωσης

Κοινωνική απόσυρση

Αίσθημα ενοχής, απελπισίας ή αναξιότητας

Εάν αυτά τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από δύο εβδομάδες, επηρεάζουν την καθημερινή ζωή ή επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Πώς να αντιμετωπίσετε την καλοκαιρινή κατάθλιψη

Στόχος δεν είναι να αναγκάσετε τον εαυτό σας να «απολαύσει το καλοκαίρι». Είναι να μειώσετε τους παράγοντες που επιδεινώνουν τα συμπτώματα.

Ξεκινήστε με τον ύπνο. Τηρήστε μια τακτική ώρα ύπνου και αφύπνισης όσο το δυνατόν περισσότερο, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Ένα δροσερό, σκοτεινό δωμάτιο και μια πιο ήρεμη βραδινή ρουτίνα μπορούν να βοηθήσουν. Προγραμματίστε εργασίες μακριά από τη ζέστη. Η υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να είναι ευκολότερη νωρίς το πρωί ή αργότερα το βράδυ. Κατά τη διάρκεια καύσωνα, μειώστε τις περιττές δεσμεύσεις, μείνετε ενυδατωμένοι και χρησιμοποιήστε στρατηγικές ψύξης (σκιά, κλιματισμός, ελαφριά ρούχα, κρύο νερό) όταν είναι δυνατόν. Διατηρήστε κάποια ρουτίνα μέσα στην ημέρα. Απλές «σταθερές», όπως τα τακτικά γεύματα, η ελαφριά κίνηση, τα μπλοκ εργασίας, οι περίοδοι ανάπαυσης και οι προγραμματισμένες κοινωνικές επαφές μπορούν να κάνουν το καλοκαίρι να φαίνεται λιγότερο χαοτικό. Να είστε επιλεκτικοί κοινωνικά. Δεν χρειάζεται να αποδέχεστε κάθε πρόσκληση ή να ταιριάζετε τα πλάνα σας με το πώς θέλουν να περάσουν το καλοκαίρι τους οι άλλοι γύρω σας. Μικρότερα, πιο ήρεμα σχέδια μπορεί να είναι πιο υγιεινά από την υπερβολική δέσμευση. Περιορίστε τις συγκρίσεις. Εάν τα social media σας κάνουν να νιώθετε μόνοι, ανεπαρκείς ή ξεπερασμένοι, μειώστε την έκθεσή σας κατά τη διάρκεια ευάλωτων περιόδων.

Συμπέρασμα

Η καλοκαιρινή κατάθλιψη μπορεί να σας προκαλέσει σύγχυση, επειδή εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας εποχής, που σχετίζεται με την ευτυχία και την ενέργεια. Αλλά είναι ένα πραγματικό μοτίβο για ορισμένους.

Η ζέστη, η διαταραχή του ύπνου, οι αλλαγές στη ρουτίνα, η κοινωνική πίεση και το άγχος μπορούν όλα να συμβάλουν. Η προστασία του ύπνου, η διατήρηση της δροσιάς, των απλών καθημερινών δομών και η αναζήτηση βοήθειας όταν τα συμπτώματα επιμένουν μπορούν να κάνουν το καλοκαίρι πιο εύκολο στη διαχείριση.

Πηγές:

clevelandclinic.org

nih.gov

mayoclinic.org

nhs.uk