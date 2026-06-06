ΑΕΚ: Μετά τον Νίκολιτς «δένει» και Ριμπάλτα ως το 2029 – Σειρά παίρνει ο Γιόβιτς

Μετά την οριστική συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προχωράει στην πρόωρη ανανέωση και του συμβολαίου του Χαβιέρ Ριμπάλτα – Ακολουθεί ο Λούκα Γιόβιτς, μετά το Μουντιάλ το «καυτό» θέμα Πινέδα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Μετά τον Νίκολιτς «δένει» και Ριμπάλτα ως το 2029 – Σειρά παίρνει ο Γιόβιτς
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ο σχεδιασμός της ΑΕΚ για την επίτευξη του πλάνου που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι προχωράει σε γοργούς ρυθμούς.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στοχεύει στο να «μεγαλώσει» την ομάδα τα επόμενα χρόνια και γι’ αυτό γίνονται μακροπρόθεσμες επενδύσεις με βάση το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Το πρώτο θέμα που «έκλεισε» είναι η επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029, χωρίς να αποκλείεται στη συμφωνία να υπάρχει οψιόν και για ακόμα ένα χρόνο.

Ο Ηλιόπουλος προσφέρει κλιμακωτή αύξηση των αποδοχών στο νέο τριετές συμβόλαιο, η οποία φτάνει συνολικά τις 900.000. Επίσης, αίσθηση προκαλεί το μπόνους για το «back-to-back» στη Super League, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες «αγγίζει» το 1.000.000 ευρώ.

Ο Νίκολιτς αναμένεται στην Αθήνα μέσα στο Σαββατοκύριακο για να πέσουν κι οι υπογραφές. Στη συνέχεια σειρά αναμένεται να πάρει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος θα υπογράψει με τη σειρά του νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Με αυτό τον τρόπο ο Καταλανός θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει να δουλεύει με τον Σέρβο τεχνικό το μακροχρόνιο πλάνο που έχει στηθεί στην ΑΕΚ.

Στο συμβόλαιο του Ριμπάλτα θα υπάρξει αύξηση αποδοχών, αλλά και μπόνους, όπως στην περίπτωση του Νίκολιτς. Επίσης, οι νέες συμφωνίες περιλαμβάνουν και ρήτρες αποδέσμευσης σε περίπτωση που κάποιο μεγάλο κλαμπ ενδιαφερθεί για έναν από τους δύο άντρες.

Παράλληλα, η ΑΕΚ δουλεύει και την υπόθεση της πρόωρης επέκτασης της συμφωνίας με τον Λούκα Γιόβιτς, η οποία, όπως έχετε διαβάσει είναι σε πολύ καλό δρόμο. Στην «Ένωση» ευελπιστούν ότι μετά τους Νίκολιτς και Ριμπάλτα θα καταφέρουν να κλείσουν θετικά και το θέμα του Σέρβου στράικερ.

Τέλος, η «καυτή» υπόθεση της ανανέωσης του Πινέδα πηγαίνει για μετά το Μουντιάλ 2026, μολονότι στην ΑΕΚ έγινε προσπάθεια να «κλείσει» το deal το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει κοινή επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας, αλλά και μια οικονομική διαφορά, η οποία μπορεί να «γεφυρωθεί», αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα με την παρουσία του 30χρονου μέσου στο μεγάλο ραντεβού στα γήπεδα της πατρίδας του.

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