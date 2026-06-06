Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κοκαϊνη και κάνναβη

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κοκαϊνη και κάνναβη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη συμμορίας ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 22 έως 29 ετών.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση νόμων περί ναρκωτικών, όπλων και προσωπικών δεδομένων.
  • Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, 1,8 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2.260 ευρώ, ζυγαριές ακριβείας, όπλα και εξοπλισμός ασφαλείας.
  • Η 26χρονη προμηθευόταν ναρκωτικά από δύο μέλη της συμμορίας για προσωπική χρήση και διακίνηση από τον Νοέμβριο του 2025.
  • Κατασχέθηκε επίσης όχημα ιδιοκτησίας του 29χρονου που χρησιμοποιούνταν για μεταφορά ναρκωτικών.
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Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 22, 23 και 29 ετών και μίας γυναίκας 24 ετών, μελών συμμορίας που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από έρευνα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών.

Σε βάρος των συλληφθέντων αλλά και ακόμη μίας 26χρονης ημεδαπής, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας και για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 26χρονη, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τον 22χρονο και τον 29χρονο, τόσο για προσωπική της χρήση όσο και για εμπορία και περαιτέρω διακίνησή τους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί χθες, Παρασκευή 5 Ιουνίου, τα ξημερώματα, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, στις οικίες των δραστών σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαϊνης σε δύο νάιλον συσκευασίες, 1 κιλό και 834,85 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη διαμοιρασμένη σε συσκευασίες, 2.260 ευρώ, ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης κάνναβης, δύο πτυσσόμενα γκλοπ, ένα μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο κάμερες ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένες σε εξωτερικό χώρο σπιτιού.

Επίσης, κατασχέθηκε ΙΧ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 29χρονου, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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