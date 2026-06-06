Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Δίπλα στον Τσίπρα, χωρίς plan B, οι μοναχικές πορείες δεν είναι λύση»

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και βλέπει την ΕΛΑΣ συντροφικά, όχι ανταγωνιστικά.

Υπογράμμισε την ανάγκη να απαντηθεί ξεκάθαρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα, επιλέγοντας να στηρίξει την πρωτοβουλία του.

Απέκλεισε τα σενάρια διάλυσης του κόμματος, τονίζοντας την πρόθεση για ενότητα και δημιουργία προγραμματικού και πολιτικού κεφαλαίου.

Κάλεσε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν ισχυρή και καθαρή εντολή για στρατηγική χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα.

Τόνισε την ανάγκη ενότητας στον προοδευτικό χώρο και ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας για συλλογική δράση. Snapshot powered by AI

Με ευθεία γραμμή στήριξης προς το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και σαφείς αιχμές κατά όσων εισηγούνται «αυτόνομη πορεία», ο Σωκράτης Φάμελλος χρησιμοποίησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για να θέσει το δίλημμα «δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα;», απαντώντας ο ίδιος ότι «η θέση μας είναι δίπλα, δεν αφήνουμε περιθώριο για plan B».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιέγραψε ως κεντρικό διακύβευμα της συνεδρίασης την επόμενη ημέρα του κόμματος, σε ένα τοπίο εκλογικών πιέσεων και εσωτερικών αντιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι «οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση για τις ανάγκες της κοινωνίας» και πως «οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση».

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε το ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί σε τροχιά συμπόρευσης με την πρωτοβουλία Τσίπρα ή θα επιμείνει σε ένα απομονωμένο σενάριο αυτόνομης καθόδου, το οποίο εμφανίστηκε να θεωρεί πολιτικά αδιέξοδο.

Ο κ.Φάμελλος παρουσίασε την Κεντρική Επιτροπή ως όργανο που «οφείλει να απαντήσει στην ειλικρινή αγωνία για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ», ζητώντας απόφαση που να κλείνει «γκρίζες ζώνες» και να μην αφήνει χώρο για παρασκηνιακές διαφοροποιήσεις.

Όπως σημείωσε, η χώρα έχει ανάγκη από μια ενιαία, πειστική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτή δεν μπορεί να συγκροτηθεί με αποσπασματικές κινήσεις ή με «μοναχικούς παίκτες» στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι Σωκράτης Φάμελλος ρώτησε σε κάποιο σημείο της ομιλιας του ρητορικά « αν είμαστε δίπλα ή απέναντι στο κόμμα του Τσίπρα». Κάποιοι από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής του απάντησαν «είμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Όχι» στα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως, ο ίδιος επιχείρησε να διαψεύσει τα σενάρια περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ: «δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή».

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική συμμαχία. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο κ. Φάμελλος απευθυνόμενος προς τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως «θα πρέπει να δώσουμε καθαρές απαντήσεις», σημειώνοντας πως «πρέπει να συμβάλουμε στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και στην απαίτηση της κοινωνίας να είμαστε όλοι μαζί. Δώστε ισχυρή εντολή σε αυτή τη στρατηγική εντολή χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Σας καλώ να εργαστούμε για αυτήν την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς. Και μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

Ολόκληρη η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου

«Νέα δεδομένα από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα»

«H αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική συμμαχία. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ που «επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος», αλλά και στη Νέα Αριστερά που «αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής».

Τέλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας: «Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα. Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών τόσο "άριστη" είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται, με τη δημόσια υγεία και παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους».

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