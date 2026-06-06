Η πιο κρίσιμη μέχρι την «επόμενη»: Ξεκινά στη σκιά του Τσίπρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συζητά σήμερα για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, μεταξύ αυτόνομης πορείας και συνεργασιών με τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, που προκρίνει στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και απορρίπτει την αυτόνομη κάθοδο, έχει ευρεία πλειοψηφία.

Υπάρχουν δύο αντίθετα στρατόπεδα: οι υποστηρικτές της αυτόνομης πορείας φοβούνται αυτοδιάλυση, ενώ άλλοι ζητούν θεσμικές συνεργασίες με τον χώρο του Τσίπρα για προοδευτικό πόλο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει την ανάγκη για ενωτική προοδευτική πρόταση και αναγνωρίζει καθοριστικό ρόλο στον Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση του χώρου.

Ο Νίκος Παππάς υπογραμμίζει την ανάγκη αποφυγής αυτοδιάλυσης και την υιοθέτηση συντεταγμένων συνεργασιών, διατηρώντας όμως την κομματική υπόσταση ως κόκκινη γραμμή. Snapshot powered by AI

Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, θεωρείται κομβική και υπαρξιακή για το μέλλον του κόμματος, καθώς στον «φάκελο» των εισηγήσεων αποτυπώνονται οι αντικρουόμενες στρατηγικές για αυτόνομη πορεία ή συντεταγμένες συνεργασίες με τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Η πλάστιγγα, μετά και την κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, γέρνει προς την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, η οποία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και προκρίνει πολιτική στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, απορρίπτοντας τη «μοναχική» αυτόνομη κάθοδο.

Στον φάκελο που έρχεται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή αποτυπώνονται δύο καθαρά στρατόπεδα: από τη μία, οι υποστηρικτές της αυτόνομης πορείας που προειδοποιούν για «αυτοδιάλυση» αν ο ΣΥΡΙΖΑ χαθεί μέσα σε νέο σχήμα, φοβούμενοι διασπάσεις και ανεξαρτητοποιήσεις· από την άλλη, όσοι θεωρούν ότι χωρίς θεσμικά κατοχυρωμένες συνεργασίες και συμπόρευση με την πρωτοβουλία Τσίπρα δεν μπορεί να διαμορφωθεί αξιόπιστος προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Κεντρικός παίκτης σε αυτή τη ζυγαριά εμφανίζεται ο Σωκράτης Φάμελλος, που έχει επανειλημμένα μιλήσει για «ισχυρή, ενωτική προοδευτική πρόταση» και αναγνωρίζει καθοριστικό ρόλο στον Αλέξη Τσίπρα για την ενότητα και την ανασύνθεση του χώρου. Από την άλλη, στελέχη όπως η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολακης τίθενται κατά αυτής της προοπτικής.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Νίκος Παππάς συμπύκνωσε το διακύβευμα δηλώνοντας: «Πρέπει να πούμε ένα όχι στην αυτοδιάλυση και ένα ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», επιχειρώντας να «συνομιλήσει» με τη γραμμή υπέρ του συντονισμού του προοδευτικού χώρου, αλλά με σαφές σήμα ότι η διατήρηση της κομματικής υπόστασης αποτελεί κόκκινη γραμμή.