Αδιανόητος τουρκικός ισχυρισμός: Ισραηλινές και ελληνικές μυστικές υπηρεσίες θα κάψουν τα δάση μας

Snapshot Τουρκικό δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι ισραηλινές και ελληνικές μυστικές υπηρεσίες σχεδιάζουν μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία ως μέθοδο δολιοφθοράς κατά της «Πράσινης Πατρίδας».

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν χρήση ανθρωποκεντρικού σαμποτάζ, ψηφιακών μέσων και drones κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Τουρκικές πηγές ασφαλείας υποστηρίζουν ότι τέτοιες επιθέσεις χρησιμοποιούνται χρόνια από Ελλάδα και δυτικές χώρες για εκδίκηση.

Η οικολογική τρομοκρατία θεωρείται από την Τουρκία στρατηγική απειλή που πλήττει την εθνική ασφάλεια, την οικονομία και το περιβάλλον.

Η Τουρκία δηλώνει ότι διαθέτει τεχνολογία και στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών και καλεί σε εγρήγορση κατά των υποτιθέμενων σχεδίων. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι, που έχει ξεκινήσει με τους χειρότερους οιωνούς για τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να γίνουμε μάρτυρες πολλών αδιανόητων τουρκικών αναφορών.

Χθες το Newsbomb αποκάλυψε τους απίστευτους τουρκικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους, οι Έλληνες φοβούνται την τουρκική δύναμη και θα στείλουν γυναίκες στα σύνορα.

Σήμερα νέο τουρκικό δημοσίευμα προβαίνει σε έναν ακόμη αδιανόητο ισχυρισμό: Με την έναρξη του καύσωνα, οι ισραηλινές και ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρούν να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές στην Τουρκία, στοχεύοντας την εθνική μας ασφάλεια, ιδίως στους τομείς της γεωργίας και του τουρισμού.

Στη φρενίτιδα του δημοσιεύματος γίνεται λόγος για σαμποτάζ με διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους και μάλιστα το τουρκικό μέσο επικαλείται δηλώσεις πρώην υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας - ο οποίος δεν κατονομάζεται... γιατί άραγε...- που υποστηρίζει ότι ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει πολλές φορές κατά το παρελθόν. Κατηγορεί μάλιστα την Ελλάδα για υβριδικές και ασύμμετρες μεθόδους πολέμου μέσω της οικολογικής τρομοκρατίας...

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Turkiye αναφέρει:

Αναφέρεται ότι η ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ και η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών ΕΥΠ σχεδιάζουν να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η εφημερίδα μας από πηγές ασφαλείας, εκτός από το ανθρωποκεντρικό σαμποτάζ, ψηφιακά στοιχεία και drones και παρόμοια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό καθώς ο καιρός θα ζεσταίνεται.

Πηγές ασφαλείας, τονίζοντας ότι τα σχέδια δολιοφθοράς κατά της «Πράσινης Πατρίδας» χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια από την Ελλάδα και ορισμένες δυτικές χώρες ως μέσο εκδίκησης και στέλνοντας μήνυμα, δήλωσαν: «Θα επιτεθούν σε δασικές περιοχές στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους. Θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή σε αεροπορική, χερσαία και θαλάσσια διάσταση» .

Ένας πρώην υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, μας είπε ότι η Αθήνα χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο εδώ και χρόνια ως μέσο για να στείλει ένα μήνυμα και να πάρει εκδίκηση εναντίον της Τουρκίας.

Ο πρώην υπουργός δήλωσε: «Είχα γίνει μάρτυρας αμέτρητων παραδειγμάτων αυτού κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργός. Μαζί με την Ελλάδα, ορισμένες δυτικές χώρες δεν δίστασαν να καταφύγουν σε απάνθρωπες και ανήθικες μεθόδους, όπως η πυρπόληση δασών, που έχει το χαμηλότερο οικονομικό κόστος, αλλά έχει τις πιο σοβαρές συνέπειες στις κρίσεις που βιώνουμε. Δεδομένων των νέων εντάσεων στην περιοχή, είναι απολύτως φυσικό το Ισραήλ να εμπλέκεται και σε αυτή τη βρώμικη συνωμοσία. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργός, μάθαμε ποιες χώρες ξεκίνησαν μερικές από τις πυρκαγιές και πώς. Δεν το παραδέχτηκαν, αλλά παρουσιάσαμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία μας στις αρμόδιες χώρες» .

Ο απόστρατος Αντισυνταγματάρχης και ειδικός σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης Χαλίλ Μερτ δήλωσε επίσης ότι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα, που έχουν πολιτικές και στρατιωτικές ατζέντες σχετικά με την Τουρκία και την Κύπρο, καταφεύγουν στις μεθόδους της οικολογικής τρομοκρατίας.

Ο Μερτ σημείωσε ότι οι παραδοσιακές απειλές για την ασφάλεια υφίστανται πλέον μετασχηματισμό, προσθέτοντας τα εξής:

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται κατά μήκος των συνόρων έχουν πλέον δώσει τη θέση τους σε υβριδικές και ασύμμετρες μεθόδους πολέμου. Ένα από τα πιο ύπουλα και καταστροφικά όργανα αυτών των στρατηγικών πολέμου νέας γενιάς είναι η οικολογική τρομοκρατία, δηλαδή οι πράξεις δολιοφθοράς κατά των δασών.

Για την Τουρκία, τα δάση δεν είναι απλώς συλλογές δέντρων ή φυσική ομορφιά. Είναι το θεμέλιο του δόγματος της «Πράσινης Πατρίδας», το οποίο προστατεύει την αδιαίρετη ακεραιότητα, την οικονομική ανεξαρτησία και τη δημογραφική δομή της χώρας, όπως ακριβώς και τα δόγματα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και της «Μαύρης Πατρίδας». Οι δασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα συγκεντρωμένες στις περιοχές της Μεσογείου και του Αιγαίου, στοχεύουν όχι μόνο το οικοσύστημα αλλά και τη γεωργία, τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και άμεσα την εθνική ασφάλεια. Οι αναφορές και οι αναλύσεις των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι παράγοντες όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ, με τους οποίους η Τουρκία βρίσκεται σε περιφερειακό ανταγωνισμό, στοχεύουν αυτόν τον πράσινο πόρο στην Τουρκία και την Κύπρο, σύμφωνα με τα γεωπολιτικά συμφέροντα των παγκόσμιων και δυτικών κέντρων ισχύος (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία) αποκαλύπτουν σαφώς τη στρατηγική σοβαρότητα του ζητήματος.

Κάθε επίθεση στην Πράσινη Πατρίδα θα πρέπει να θεωρείται άμεση απειλή για το μέλλον του έθνους μας. Οι απειλές που στρέφονται κατά της Πράσινης Πατρίδας αποτελούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Τουρκία έχει τη δύναμη να εξουδετερώσει αυτές τις ασύμμετρες απειλές με τις ανεπτυγμένες στρατηγικές εθνικής ασφάλειας και να δώσει την απαραίτητη απάντηση. Θα χρησιμοποιήσει προηγμένη τεχνολογία και οργανισμούς-πληρεξούσιους.

Ο Χασάν Τουρκιλμάζ, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δασομηχάνων, δήλωσε: «Ως κράτος και έθνος, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ενάντια στις παγίδες που στήνουν όσοι θέλουν να μας χτυπήσουν στο πιο ευάλωτο σημείο μας. Η περίοδος των πυρκαγιών ξεκινά αυτόν τον μήνα. Εκτός από τις πτυχές των πληροφοριών και της ασφάλειας, οι τεχνικές πτυχές της καταπολέμησης των πυρκαγιών - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά - πρέπει να αξιολογηθούν διεξοδικά από τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των μεθόδων τους».

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