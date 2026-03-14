ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας, σύμφωνα με το Reuters

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, παρά τις προσπάθειες διπλωματικής διαπραγμάτευσης από τρίτες χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως χώρες όπως η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτά και ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για εχθρικά πλοία και απειλεί να πλήξει αμερικανικές εταιρείες εάν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές υποδομές του.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν άμεσα λόγω αυξανόμενων επιθέσεων από ιρανικά και φιλοϊρανικά ένοπλα σχήματα. Snapshot powered by AI

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις προσπάθειες χωρών της Μέσης Ανατολής για έναρξη διπλωματικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απέρριψε και αυτό το ενδεχόμενο οποιασδήποτε εκεχειρίας μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters ανώτερες ιρανικές πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το Ομάν, μεσολαβήτρια χώρα στις συνομιλίες Ουάσιγκτον - Τεχεράνης πριν από την έναρξη της αμερικανοισραηλινής επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει επιχειρήσει πολλές φορές να ανοίξει μια γραμμή επικοινωνίας, αλλά ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε αυτές τις προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών και επικεντρώνεται στην συνέχιση του πολέμου για την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Δεν ενδιαφέρεται για αυτό αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε την αποστολή ακάθεκτα. Ίσως, συμβεί μια μέρα, αλλά όχι τώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι ιρανικές πηγές σημείωσαν ότι η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις προσπάθειες αρκετών χωρών να διαπραγματευτούν μια κατάπαυση του πυρός μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να τερματίσουν τις αεροπορικές τους επιδρομές και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μόνιμο τέλος στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και αποζημιώσεις ως μέρος μιας κατάπαυσης του πυρός.

Η Αίγυπτος, η οποία συμμετείχε σε γύρους διαπραγματεύσεων πριν από τον πόλεμο, προσπάθησε επίσης να ανοίξει ξανά γραμμές επικοινωνίας, σύμφωνα με τρεις πηγές ασφαλείας και διπλωματικές πηγές. Ενώ οι προσπάθειες δεν φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο, έχουν εξασφαλίσει κάποια στρατιωτική αυτοσυγκράτηση από τις γειτονικές χώρες που έχουν πληγεί από το Ιράν, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Τραμπ: «Ελπίζω» η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος, «ελπίζω» ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θα είναι μεταξύ αυτών.

«Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ολοσχερώς την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!», έγραψε επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα στείλει πλοία στην πλωτή οδό.

Αναλυτικά το μήνυμα Τραμπ

«Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή. Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drone, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν ηττηθεί. Ας ελπίσουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί εντελώς. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά μόνο για εχθρούς»

Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για δεξαμενόπλοια και πλοία που ανήκουν στους εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δεσμεύτηκε να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή εάν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές υποδομές της.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το Ιράν θα ενεργήσει με προσοχή και θα αποφύγει να στοχεύσει κατοικημένες περιοχές.

Το Ιράν απειλεί ότι θα πλήξει αμερικανικές εταιρείες, εάν δεχθεί επίθεση σε ενεργειακές υποδομές

Το Ιράν δήλωσε ότι θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, εάν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές του υποδομές.

Σε δηλώσεις του που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν θα ενεργήσει με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η στόχευση κατοικημένων περιοχών.

Ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά για πλοία και δεξαμενόπλοια του εχθρού και των συμμάχων του».

Νωρίτερα, το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα πετρελαιοφόρα του Ιράν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Ιρανό πρέσβη στην Ινδία, Μοχάμεντ Φαθαλί, σε συνέδριο στο Νέο Δελχί το Σάββατο. Δεν διευκρίνισε πόσα πλοία επιτράπηκε να διέλθουν.

Οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να φύγουν αμέσως από το Ιράκ

«Οι Αμερικανοί πολίτες στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να επανεξετάσουν την κατάσταση προσωπικής τους ασφάλειας. Για πολλούς, η αναχώρηση από το Ιράκ μόλις είναι σε θέση να το πράξουν με ασφάλεια είναι η καλύτερη επιλογή» αναφέρεται σε έκτακτη ειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Όπως επισημαίνεται, οι Αμερικανοί που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν θα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση, να διατηρούν χαμηλό προφίλ και να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς και να έχουν εφοδιασμό με τρόφιμα, νερό, φάρμακα και άλλα απαραίτητα είδη.

Αυτή η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων επιθέσεων και απειλών από ιρανικά και φιλοϊρανικά ένοπλα σχήματα στο Ιράκ, οι οποίες έχουν στόχο Αμερικανούς και ξένους στόχους και έχουν προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ιράκ: Ένας νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στη Βαγδάτη

Τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε πλήγμα στο ελικοδρόμιο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, το ελικοδρόμιο χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ το Γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για επίθεση με drone.

Προηγήθηκαν αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ.

