Καιρός με δύο πρόσωπα το σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, πού θα έχει ηλιοφάνεια

Άστατος θα είναι ο καιρός το σαββατοκύριακο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, με τον καιρό να παρουσιάζει δύο πρόσωπα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο καιρός του Σαββάτου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το Σάββατο 25 Απριλίου, στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες. Επίσης βροχές είναι πιθανό να πέσουν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός της Κυριακής

Την Κυριακή (26/4), μόνο νωρίς το πρωί στην Ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, αν εξαιρέσουμε βασικά τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι - Βορειοδυτικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός της Δευτέρας

Τέλος, για τη Δευτέρα, ο μετεωρολόγος εκτιμά πως αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες στις ορεινές και ημιορεινές κυρίως περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

