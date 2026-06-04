Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο εργάζονται για να φέρουν Ρωσία και Ουκρανία σε διαπραγματεύσεις

Χάρτης του BBC για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία στην Ουκρανία

Snapshot Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι τρεις χώρες συνεργάζονται με το Κίεβο και έχουν συζητήσει την πρόταση αυτή με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και των δύο πλευρών.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν επηρέασαν την ατζέντα του Ρώσου προέδρου Πούτιν. Snapshot powered by AI

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία συνεργάζονται με το Κίεβο σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς βλέπουν μια αλλαγή πορείας που ενισχύει τη θέση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Bloomberg μεταδίδει την είδηση αυτη, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Αξιωματούχοι από το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο έχουν συζητήσει την πιθανότητα έναρξης συνομιλιών με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών.

Έχουν επίσης συζητήσει το θέμα με τους Ουκρανούς ομολόγους τους, προσθέτουν οι πηγές.

Κρεμλίνο: «Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν άλλαξε την ατζέντα του Πούτιν»

Οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αγία Πετρούπολη την πρώτη ημέρα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης δεν επηρέασαν την ατζέντα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Όχι», απάντησε ο Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Ντμίτριεφ: «Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να καταλήξουν σε συμφωνία για τη σήραγγα που διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό»

«Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σήραγγας στον Βερίγγειο Πορθμό», δήλωσε ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda TV. «Αύριο θα υπογράψουμε συμφωνία για την προώθηση του σχεδιασμού της σήραγγας, η οποία θα κατασκευαστεί», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

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