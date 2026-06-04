ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο - Η εσωκομματική «μάχη» και η «σκιώδης» κυβέρνηση

Snapshot Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Κινήματος Αλλαγής συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Κατά τη συνεδρίαση θα ανακοινωθεί ο σχηματισμός «σκιώδους κυβέρνησης» με αλλαγή στη δομή των τομεαρχών.

Η κίνηση αποσκοπεί στο να δείξει τη συστράτευση και τη συστηματική αντιπολίτευση στη ΝΔ, καθώς και την κυβερνητική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, τις πολιτικές ανακατατάξεις και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για πιθανή συνεργασία με την ΕΛΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν συζήτηση και αφορούν τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών. Snapshot powered by AI

Συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 05 Ιουνίου, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υπό τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα φώτα αναμένεται να πέσουν στις πολιτικές ανακατάξεις με την εμφάνιση νέων κομμάτων, στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, αλλά και στις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα περί μετεκλογικής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα έχουν στο επίκεντρό τους τη στρατηγική του κόμματος στο σενάριο των επαναληπτικών εκλογών. Τα όσα είπε σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογικής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αποτελούσαν και έμμεση απάντηση στην Άννα Διαμαντοπούλου που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει πως η ΝΔ είναι ο βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ «μέχρι τις εκλογές».

Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πως η συνεδρίαση του ΠΣ της Παρασκευής θα μονοπωληθεί από τις συζητήσεις για τη δημοσκοπική απόδοση του κόμματος και τις ενδεχόμενες συνεργασίες, ο ίδιος αναμένεται να επιχειρήσει να μεταστρέψει το κλίμα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, δείχνοντας ότι για τη Χαριλάου Τρικούπη, βασικός στόχος είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.



Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Πoλιτικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει τον σχηματισμό «σκιώδους κυβέρνησης», αλλάζοντας τη μέχρι τώρα δομή των τομεαρχών. Στόχος της κίνησης είναι να στείλει το μήνυμα της συστράτευσης και συστηματικής αντιπολίτευσης στη ΝΔ, αλλά και να δώσει το στίγμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει την επόμενη ημέρα, επιχειρώντας έτσι να καταδείξει την έλλειψη στελεχών των νέων κομμάτων.

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