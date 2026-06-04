Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: Boeing της Lufthansa χτύπησε στο έδαφος - Βίντεο

Το μπροστινό σύστημα προσγείωσης ενός Boeing 787 Dreamliner κατέρρευσε ξαφνικά

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: Boeing της Lufthansa χτύπησε στο έδαφος - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Συναγερμός σήμανε σήμερα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με ένα Boeing 787-9 Dreamliner της Lufthansa.

Το αεροσκάφος φάνηκε να γέρνει με την κοιλιά προς τα κάτω ενώ ήταν σταθμευμένο κοντά σε μια πύλη του Τερματικού Σταθμού 1.

Το μπροστινό σύστημα προσγείωσης ενός Boeing 787 Dreamliner κατέρρευσε ξαφνικά μετά την στάθμευσή του στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Η μύτη του αεροσκάφους χτύπησε με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο σχεδόν καινούργιο αεροσκάφος.

Δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος, μόνο το πλήρωμα και το προσωπικό εδάφους.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου Fraport και η Lufthansa επιβεβαίωσαν αργότερα το περιστατικό.

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