Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

Snapshot Δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν μετά από σύγκρουση εν πτήσει στην αεροπορική επίδειξη «Gunfighter Skies» στη βάση Mountain Home στο Αϊντάχο.

Όλοι οι πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια πριν τη συντριβή των αεροσκαφών.

Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και τεράστια στήλη μαύρου καπνού στον χώρο της βάσης.

Η βάση της Πολεμικής Αεροπορίας τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού μετά το περιστατικό.

Το συμβάν συνέβη τη δεύτερη ημέρα της αεροπορικής επίδειξης «Gunfighter Skies». Snapshot powered by AI

Δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν σήμερα μετά από σύγκρουση εν πτήσει κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης «Gunfighter Skies» στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Mountain Home στο Αϊντάχο.

Ευτυχώς όλοι οι πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.

Τα δύο αεροσκάφη συμμετείχαν στην αεροπορική επίδειξη «Gunfighters» στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Mountain Home, περίπου 50 μίλια νοτιοανατολικά του Μπόιζι, όταν συνετρίβησαν, όπως μετέδωσε το KTVB.

Φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος έδειχναν μια τεράστιο στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό μετά τη συντριβή, η οποία συνέβη τη δεύτερη ημέρα της αεροπορικής επίδειξης.

Δραματικό βίντεο δείχνει τα δύο μαχητικά αεροσκάφη να συγκρούονται στον αέρα πριν ανοίξουν τέσσερα αλεξίπτωτα. Και τα δύο αεροσκάφη φαίνεται να πετούσαν εξαιρετικά κοντά το ένα στο άλλο όταν συγκρούστηκαν και φαινόταν να μπλέχτηκαν, κατευθυνόμενα με ταχύτητα προς το έδαφος ενώ εκτοξεύονταν σπινθήρες.

Τα δύο μαχητικά, τα οποία φαίνεται να είναι μαχητικά Super Hornet του Ναυτικού, συνετρίβησαν στον διάδρομο προσγείωσης με έναν τεράστιο κρότο, προκαλώντας μια τεράστια πυρκαγιά και ένα σύννεφο καπνού.

Οι διοργανωτές, οι Mountain Home Gunfighters, επιβεβαίωσαν ότι η βάση τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Two EA-18G Growlers crashed today following a midair collision at the Gunfighter Skies Airshow at Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots appear to have ejected safely. pic.twitter.com/b15tvJO0mm — OSINTdefender (@sentdefender) May 17, 2026

Διαβάστε επίσης