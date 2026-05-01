Αεροπορική τραγωδία στο Τέξας: Νεκροί 4 παίκτες pickleball και ο πιλότος από συντριβή Τσέσνα
Αμέσως μετά τη συντριβή το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες
Ένα μικρό αεροπλάνο που μετέφερε παίκτες pickleball συνετρίβη ανάμεσα σε δέντρα στο Τέξας, σκοτώνοντας και τους πέντε επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή.
Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στο Wimberley, μια πόλη περίπου 65 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Όστιν, ανακοίνωσε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.
Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τα ονόματα των θυμάτων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές, το Amarillo Pickleball Club, είπε ότι ήταν μέλη που πετούσαν για ένα τουρνουά.
Το αεροπλάνο, ένα αεροπλάνο Cessna 421C, απογειώθηκε από το Amarillo του Τέξας και κατευθυνόταν προς το Εθνικό Αεροδρόμιο New Braunfels, σύμφωνα με το ιστορικό πτήσεων.
Αεροφωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από το Austin American-Statesman έδειξαν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί ολοσχερώς σε μια δασώδη περιοχή.
Το πικλμπολ είναι ένα άθλημα με ρακέτες που συνδυάζει στοιχεία από το τένις, το μπάντμιντον και το πινγκ-πονγκ, και παίζεται με ρακέτες σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους σε γήπεδο μεγέθους μπάντμιντον με ένα ελαφρώς χαμηλότερο δίχτυ.