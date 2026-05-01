Αεροπορική τραγωδία στο Τέξας: Νεκροί 4 παίκτες pickleball και ο πιλότος από συντριβή Τσέσνα

Ένα μικρό αεροπλάνο που μετέφερε παίκτες pickleball συνετρίβη ανάμεσα σε δέντρα στο Τέξας, σκοτώνοντας και τους πέντε επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στο Wimberley, μια πόλη περίπου 65 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Όστιν, ανακοίνωσε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.

UPDATE: The small plane that crashed in Texas Hill Country, killing all five people on board, was on its way to a pickleball tournament, according to the Amarillo Pickleball Club.https://t.co/8GvBu0WkZ0 pic.twitter.com/lfGn8DGQKX — KWTX News 10 (@kwtx) May 1, 2026

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τα ονόματα των θυμάτων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές, το Amarillo Pickleball Club, είπε ότι ήταν μέλη που πετούσαν για ένα τουρνουά.

Το αεροπλάνο, ένα αεροπλάνο Cessna 421C, απογειώθηκε από το Amarillo του Τέξας και κατευθυνόταν προς το Εθνικό Αεροδρόμιο New Braunfels, σύμφωνα με το ιστορικό πτήσεων.

Αεροφωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από το Austin American-Statesman έδειξαν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί ολοσχερώς σε μια δασώδη περιοχή.

New photos show the scene of a small plane crash near Wimberley last night. Five adults died after the aircraft went down late Thursday, Hays County officials said Friday. https://t.co/vouRpwPZ3R pic.twitter.com/K1MkzVwiIh — Austin Statesman (@statesman) May 1, 2026

Το πικλμπολ είναι ένα άθλημα με ρακέτες που συνδυάζει στοιχεία από το τένις, το μπάντμιντον και το πινγκ-πονγκ, και παίζεται με ρακέτες σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους σε γήπεδο μεγέθους μπάντμιντον με ένα ελαφρώς χαμηλότερο δίχτυ.