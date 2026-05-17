Σοβαρό τροχαίο στην Ελευσίνα - Τρεις βαριά τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) με τη σύγκρουση δύο ΙΧ στην Παλιά ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου και Πλάτωνος στην Ελευσίνα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες παρέλαβαν δύο βαριά τραυματισμένα άτομα, ενώ χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού για τρίτο επιβάτη που είχε παγιδευτεί σε όχημα μετά τη σύγκρουση.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν τρεις άνδρες, από ΙΧΕ όχημα και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Ελευσίνας Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 17, 2026

