Σοβαρό τροχαίο στην Ελευσίνα - Τρεις βαριά τραυματίες
Τρεις τραυματίες από τη σύγκρουση δύο ΙΧ στην Παλιά ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου και Πλάτωνος στην Ελευσίνα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) με τη σύγκρουση δύο ΙΧ στην Παλιά ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου και Πλάτωνος στην Ελευσίνα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες παρέλαβαν δύο βαριά τραυματισμένα άτομα, ενώ χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού για τρίτο επιβάτη που είχε παγιδευτεί σε όχημα μετά τη σύγκρουση.
