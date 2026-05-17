ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Αήττητη Πρωταθλήτρια η Ένωση, στο Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

ΑΕΚ κι Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Allwyn Arena, με τους «κιτρινόμαυρους» να ολοκληρώνουν αήττητοι τα playoffs και τους «ερυθρόλευκου» να παίρνουν το εισιτήριο για το Champions League, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ. 

Βαγγέλης Πάτας

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σεζόν διατηρώντας το εντυπωσιακό αήττητο σερί της, μένοντας στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που έκρινε τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η Ένωση έφτασε τα 24 διαδοχικά ματς χωρίς ήττα και πανηγυρίζει τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή τους σε προκριματικό γύρο του Champions League, επωφελούμενοι κι από το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο και πήρε προβάδισμα στο 41ο λεπτό με τον Ροντινέι. Η ΑΕΚ, μετά τις αλλαγές του Νίκολι ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Κοϊτά στο 72’, μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα στη γεμάτη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ακολούθησε η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα, πιέζοντας ψηλά κάτι που δημιούργησε προβλήματα στην ΑΕΚ και δεν της επέτρεψε να βρει ρυθμό. Οι «κιτρινόμαυροι» υπέπεσαν σε εύκολα λάθη, κάτι που επέτρεψε στην ομάδα του Πειραιά να γίνει απειλητική, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες.

Ο Μπρινιόλι απέκρουσε το δυνατό σουτ του Ελ Κααμπί στο 11ο λεπτό, ενώ το ίδιο έπραξε, με τα πόδια, και στο συρτό σουτ του Μαροκινού στο 19’. Ένα λεπτό νωρίτερα (βλ. 18’) η ΑΕΚ είχε χάσει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της, με τον Ζίνι να κλέβει την μπάλα από τον Τζολάκη, ο οποίος, όμως, διόρθωσε το λάθος του, μπλοκάροντας την μπάλα.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τελικά γκολ, έπειτα από ένα λάθος του Πινέδα, ο οποίος δεν ήταν σε καθόλου καλό απόγευμα. Ο Ποντένσε έπαιξε για τον Ροντινέι, ο οποίος με συρτό διαγώνιο σουτ έκανε το 0-1 στο 41ο λεπτό. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν δίκαια το προβάδισμα, καθώς τα εύκολα λάθη ήταν υπερβολικά πολλά από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι φάνηκαν να μην έχουν «καθαρό» μυαλό.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Νίκολιτς έβαλε στον αγωνιστικό χώρο τον Βάργκα στη θέση του Περέιρα, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο για τη φετινή συνεισφορά του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στην πρώτη επιθετική ανάπτυξη μετά την είσοδο του Ούγγρου, η ΑΕΚ έγινε απειλητική, με την κεφαλιά του Βάργκα να καταλήγει έξω στο 53ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Ποντένσε δεν μπόρεσε να συνεχίσει κι ο Ζέλσον πήρε τη θέση του.

Ο Νίκολιτς έβαλε στη συνέχεια και τους Κουτέρα, Ζοάο Μάριο, με την ΑΕΚ να πατάει καλύτερα μετά τις αλλαγές του Σέρβου. Την ίδια ώρα οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να κάνουν καθυστερήσεις από το 60ο λεπτό σε μια προσπάθεια να κρατήσουν το προβάδισμα που είχαν πάρει από το πρώτο μέρος.

Αυτό τελικά δεν έγινε, καθώς για δεύτερο σερί παιχνίδι ο Κοϊτά «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό. Ο Μαυριτανός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη κι έκανε το 1-1 στο 72ο λεπτό.

Η ομάδα του Πειραιά προσπάθησε να πιέσει στην προσπάθεια της να βρει δεύτερο γκολ, αλλά η «Ένωση» ήταν αυτή που έφτασε μια… ανάσα από το 2-1. Ο Πήλιος έκανε υπέροχη ντρίμπλα, γύρισε την μπάλα, ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος σούταρε από κοντά αλλά ο Τζολάκης έκανε εντυπωσιακή απόκρουση στο 87’.

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο (Ιταλία)
Κίτρινες: Γιόβιτς, Μουκουντί, Ρότα – Ποντένσε, Ροντινέι, Πιρόλα.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (65’ Ζοάο Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51’ Βάργκα), Γιόβιτς (90’+3’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (65’ Κουτέσα).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κοστίνια (79’ Μπιανκόν), Γκαρθία (56’ Έσε), Σκιπιόνι (79’ Αντρέ Λουίς), Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε (56’ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (74’ Ταρέμι).

