Νέος αιφνίδιος θάνατος κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών - Νεκρός ένας 53χρονος

Snapshot Ένας 53χρονος κρατούμενος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, λαμβάνοντας ψυχιατρική αγωγή και έχοντας ιστορικό χρήσης ναρκωτικών.

Ο θάνατος του συγκεκριμένου κρατουμένου είναι ο έκτος που σημειώνεται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε 1,5 μήνα.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του 53χρονου.

Τους προηγούμενους μήνες καταγράφηκαν πέντε ακόμη θάνατοι κρατουμένων με διάφορες αιτίες, μεταξύ των οποίων φυσιολογικά προβλήματα υγείας.

Οι συνεχείς θάνατοι προκαλούν ερωτηματικά για τις συνθήκες και τη διαχείριση των φυλακών Αγίου Στεφάνου.

Ένας ακόμη αιφνίδιος θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Πρόκειται για τον έκτο τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, αυτή τη φορά, νεκρός μέσα στο κελί του εντοπίστηκε από συγκρατούμενούς του ένας 53χρονος Έλληνας. Ο άνδρας λάμβανε ψυχιατρική αγωγή, ενώ στο παρελθόν υπήρξε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ακολουθούσε ειδικό πρόγραμμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (16/5), με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ερωτηματικά για τους διαδοχικούς θανάτους

Το ημερολόγιο δείχνει 2 Απριλίου και ένας άνδρας 31 ετών Αλγερινής καταγωγής, εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του. Μεταφέρεται από τους σωφρονιστικούς στο ιατρείο των φυλακών, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του.

Λίγες ημέρες αργότερα, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, ένας 38χρονος Έλληνας, εντοπίζεται νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε φυσιολογικά αίτια καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στις 15 Απριλίου ένας ακόμη κρατούμενος, αλλοδαπός 43 ετών εντοπίζεται νεκρός.

Φτάνουμε στις 24 Απριλίου, όπου ένας 46χρονος Έλληνας, πεθαίνει μέσα στις φυλακές, έπειτα από μεταγωγή του από τις φυλακές της Δράμας και στις 30 Απριλίου 58 ετών κρατούμενος, Έλληνας, εντοπίζεται νεκρός από τους συγκρατουμένους του μέσα στο κελί του.

