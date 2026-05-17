Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

Ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, ο Στάθης Μαντζώρος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά με αργούς ρυθμούς βελτίωσης.

Η σύζυγος του ηθοποιού, Αντωνία με δημόσια επιστολή της ενημέρωσε για την πορεία της υγείας του: «Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα δημοσίευση, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες και βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας.

Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη», υπογραμμίζει η σύζυγος του ηθοποιού.

