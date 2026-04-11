Στάθης Μαντζώρος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

Ζητείται… θαύμα για τον Στάθη Μαντζώρο που νοσηλεύεται εδώ και δέκα μήνες με εγκεφαλικό

Δέκα μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή του. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, χωρίς όμως ουσιαστική βελτίωση, ενώ η οικογένειά του βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό του.

Ο αγαπημένος «καφετζής» του τηλεοπτικού κοινού στη σειρά «Σασμός» νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, όπου εξακολουθεί να χρειάζεται 24ωρη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανοίξει τα μάτια του, ωστόσο δεν μπορεί ακόμη να επικοινωνήσει ή να μιλήσει, ενώ η κινητικότητά του παραμένει περιορισμένη.

Φύλακας άγγελός του, στο πλευρό του, βρίσκεται καθημερινά η σύζυγός του Αντωνία. Με αξιοπρέπεια και δύναμη δίνει τον δικό της αγώνα, περιμένοντας ένα θετικό νέο από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του ανθρώπου της ζωής της.

Το φετινό Πάσχα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο για την ίδια και τα παιδιά τους, καθώς η αγωνία κορυφώνεται. Από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, φίλοι και γνωστοί επικοινωνούν μαζί της, εκφράζοντας τη στήριξή τους και διαβεβαιώνοντας πως προσεύχονται για εκείνον, ενώ ανάβουν κερί με την ελπίδα ενός θαύματος.

Η φροντίδα που απαιτείται είναι συνεχής και απαιτητική, ενώ η πορεία αποκατάστασής του προμηνύεται μακρά. Παρά τις δυσκολίες, η σύζυγός του προσπαθεί να σταθεί όρθια, κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι της για τον πατέρα των παιδιών της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», αναμένεται να ενεργοποιηθεί ξανά ένα κύμα στήριξης παρόμοιο με εκείνο του Αυγούστου του 2025, όταν ο Θωμάς Χαρέλας είχε απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των social media για οικονομική βοήθεια. Αυτήν τη φορά η έκκληση θα είναι πιο διακριτική, σχεδόν «σιωπηλή». Άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον του ηθοποιού βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία με τη σύζυγό του, η οποία φέρεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού, ώστε όποιος επιθυμεί να μπορέσει να συνεισφέρει.

Η οικογένεια ελπίζει στη δική της «ανάσταση». Όλοι προσεύχονται και προσδοκούν το ίδιο, να δουν τον αγαπημένο ηθοποιό να χαμογελά ξανά και να επιστρέφει στη ζωή.

Πηγή: Εφημερίδα Espresso