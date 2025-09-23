Στάθης Μαντζώρος: Βγαίνει νικητής έπειτα από την περιπέτεια υγείας του

Θετικές είναι οι εξελίξεις για την υγεία του Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ο Στάθης Μαντζώρος που, όπως αναφέρει η Espresso, τους τελευταίους μήνες νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, άνοιξε τα μάτια του. «Μας λένε οι γιατροί ότι η κατάσταση του Στάθη παραμένει σταθερή αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Είμαι αισιόδοξος. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Αλλά μάλλον θα πάμε πίσω. Έτσι μας έχουν πει οι γιατροί. Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του μιλάω στο τηλέφωνο, έχει κλειστά τα μάτια, τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα, αντιλαμβάνεται τα πάντα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Οι γιατροί μας λένε ότι αποφύγαμε το μοιραίο και τον Δεκέμβριο θα γνωρίσει και θα μιλήσει», είπε ο πατέρας του στην εκπομπή «Super Κατερίνα».