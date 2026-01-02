Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Δεν υπάρχει πληροφόρηση» προς το παρόν για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά.

Ακόμη, επεσήμανε ότι πρόκειται για λεπτό ζήτημα και πως είναι κακοήθεια να χαρακτηρίζονται ως «κακομαθημένα» τα παιδιά που σκοτώθηκαν γιορτάζοντας την έλευση του νέου έτους στο ελβετικό θέρετρο.

«Δεν υπάρχει κάτι το συγκεριμένο που μπορώ να πω, αλλά αυτήν τη στιγμή μπορώ να πω ότι δεν έχουμε κάποια έγκυρη πληροφόρηση ότι βρίσκονται Έλληνες μεταξύ των θυμάτων», είπε ο κ. Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Τα ζητήματα είναι λεπτά, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Αν υπάρχει κάτι, μόλις το μάθουμε, θα ανακοινωθεί. Η εκτίμηση και η ελπίδα μας είναι ότι τελικά κανένας Έλληνας δεν θα είναι ανάμεσα στα θύματα», συμπλήρωσε.

Κάλεσε, επίσης, όσους αγωνιούν για δικούς τους ανθρώπους, να απευθυνθούν στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Ήδη χτες κάποιοι επικοινώνησαν με το υπουργείο, αναζητώντας δύο γυναίκες και όλα έληξαν καλά», ανέφερε.

«Σκέφτομαι πάρα πολύ τους γονείς των θυμάτων και απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια. Πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η ταυτοποίηση των θυμάτων, τουλάχιστον να υπάρξει μία λύτρωση των οικογενειών», προσέθεσε ο κ. Λοβέρδος.

