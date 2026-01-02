Κραν Μοντανά: Πού οφείλονται τα αίτια της τραγωδίας - Πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής εξηγεί

Ο Υποστράτηγος ε.α της Πυροσβεστικής και Δικαστικός Πραγματογνώμονας Νίκος Διαμαντής μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη φονική πυρκαγιά που οδήγησε στην τραγωδία σε μπαρ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, την πρωτοχρονιά. Από την τραγωδία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 47 άτομα, ενώ πολλές δεκάδες είναι οι τραυματίες.

Όπως ανέφερε ο έμπειρος αξιωματικός, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πυρκαγιά που οφείλεται είτε στις ηλεκτρικές παροχές του μπαρ είτε στη χρήση βεγγαλικών.

Κατά τη γνώμη του, το δεύτερο ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά σε συνδυασμό με τον εύφλεκτο εορταστικό διάκοσμο.

«Η οροφή δύσκολα να πάρει φωτιά από βεγγαλικό άρα θα πρέπει να εξεταστεί και η παροχή του ηλεκτρισμού», ανέφερε, για να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για ένα κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται στο υπόγειο με μόνο μία έξοδο και με αριθμό θαμώνων προφανώς μεγαλύτερο από ότι προβλέπεται - «άρα υπήρχε και αδυναμία εκκένωσης».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης