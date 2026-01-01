Κραν Μοντανά: 47 νεκρούς επιβεβαιώνει ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών - Νέα στοιχεία

Επιβεβαιώνεται και ο αριθμός των περίπου 115 τραυματιών 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Κραν Μοντανά: 47 νεκρούς επιβεβαιώνει ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών - Νέα στοιχεία
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Από την πλευρά του σε μια ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων, ο Frédéric Gisler, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Valais αναφέρει ότι η αστυνομία εκτιμά πλέον ότι «περίπου 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 115 έχουν τραυματιστεί», πολλά από αυτά σοβαρά.
Αναφέρει επίσης ότι οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα είναι διαφόρων εθνικοτήτων.

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Δεκαέξι Ιταλοί αγνοούνται μετά από πυρκαγιά, 12 τραυματίες

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, μίλησε για πιθανές ιταλικές απώλειες από την πυρκαγιά στο Le Constellation, σύμφωνα με το Reuters:
Δεκαέξι Ιταλοί αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα μπαρ στις Ελβετικές Άλπεις, ενώ περίπου δώδεκα ακόμη Ιταλοί πολίτες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.
«Ελπίζω να μην υπάρχουν [ιταλικά] θύματα, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky TG24, περιγράφοντας την κατάσταση ως «χαοτική».
Ο Ταγιάνι, ο οποίος βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις ελβετικές αρχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 47. Πρόσθεσε ότι οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Νέα στοιχεία από συνέντευξη τύπου

Η αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι παραχωρούν συνέντευξη Τύπου αυτήν την ώρα μετά από την πυρκαγιά σε ελβετικό μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ο πρόεδρος του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Guy Parmelin χαρακτηρίζει την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας».
Το άνευ προηγουμένου και τρομακτικό περιστατικό έχει αναστατώσει τις ζωές των ανθρώπων, λέει.
Επαναλαμβάνει ότι περίπου 100 άτομα έχουν τραυματιστεί.
«Αυτό το γεγονός συνέβη σε ένα μέρος αφιερωμένο στη ζωή και τη χαρά... τι απίστευτη και φοβερή αντίθεση», λέει.
Πρόσθεσε ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και εμπιστοσύνης στη χώρα την Πρωτοχρονιά, αλλά αντίθετα πενθεί.
Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, ανέφερε.

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού Valais, πήρε στη συνέχεια τον λόγο. Επαναλαμβάνει την προηγούμενη δήλωση ότι «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων των νεκρών και των τραυματιών θα χρειαστεί χρόνο, λέει, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι «τρομερό» για τις οικογένειες.

Ο επόμενος που μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο ήταν ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Frederic Gisler.

Τόνισε ότι ήταν μια «πολύ συγκινητική στιγμή» για τον ίδιο, ακόμη και ως αστυνομικό. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και περιέγραψε τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

  • Ο καπνός παρατηρήθηκε στις 1:30 π.μ.
  • Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία
  • Ένας κόκκινο συναγερμός κινητοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
  • Στις 1:32 π.μ., οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος
  • Παρείχαν βοήθεια και μετέφεραν τα θύματα στα νοσοκομεία
  • Οι πυροσβέστες έσβησαν «γρήγορα» τη φωτιά
  • Στις 4:14 π.μ., άνοιξε μια γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε περίπου 40 άτομα που έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 άτομα που τραυματίστηκαν, πολλά από τα οποία σοβαρά», λέει. «Επειδή πρόκειται για ένα διεθνές θέρετρο, πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ξένοι στα θύματα», προσθέτει ο διοικητής.

Ο Stephane Ganzer, επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας του καντονιού του Valais, επαινεί επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αναφέρει ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους τους χρειάστηκαν οι ίδιοι ιατρική περίθαλψη μετά από την «ηρωική συμπεριφορά» τους. Ο Ganzer προσθέτει ότι πολλοί νέοι που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος για να βοηθήσουν όσους είχαν παγιδευτεί στη φωτιά.

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού Valais, πρόσθεσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Λέει ότι 42 ασθενοφόρα, 13 ελικόπτερα και τρία φορτηγά καταστροφών έχουν αποσταλεί από όλη την περιοχή.

Περίπου 35 άτομα ζήτησαν βοήθεια από τα τοπικά κέντρα.

Άλλα 80 άτομα έλαβαν βοήθεια από νοσοκομειακές υπηρεσίες, με «σημαντικό αριθμό από αυτά να έχουν χαρακτηριστεί σε κρίσιμη κατάσταση».

Οι αρχές ρωτήθηκαν αν στο μπαρ είχαν ανάψει μπουκάλια με βεγγαλικά

Όταν ρωτήθηκε αν στο μπαρ είχαν χρησιμοποιηθεί μπουκάλια με βεγγαλικά, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud, απάντησε ότι έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Πρόσθεσε ότι η σκάλα φαινόταν «σχετικά στενή» και ότι η έρευνα θα διαπιστώσει αν τηρήθηκαν τα πρότυπα ασφαλείας.

Ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε για την εθνικότητα των θυμάτων και τη συχνότητα των ελέγχων πυρασφάλειας. Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Frederic Gisler, λέει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποια από τα θύματα να είναι διαφορετικής εθνικότητας, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση ακόμα.

Η Pilloud ε'ιπε ότι η πυρασφάλεια θα καθοριστεί από την έρευνα και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και δεν υπάρχουν ύποπτοι, είπε επίσης η Pilloud. Η έρευνα αφορά τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ παρέλαβαν τα δεδομένα πτήσης του ουκρανικού drone που κατευθυνόταν στο σπίτι του Πούτιν

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Πίστη στις αξίες που μας οδηγούν επί 100 χρόνια»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Στα κάγκελα παραμένουν οι αγρότες: Πρωτοχρονιά δίπλα στα τρακτέρ και αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από πυροβολισμό – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

19:20TRAVEL

Forbes Travel Guide: Η Πελοπόννησος κορυφαίος προορισμός για το 2026

19:11ΚΥΠΡΟΣ

Στις 7 Ιανουαρίου στην Κύπρο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

19:01ΚΥΠΡΟΣ

«Καλώς ήλθες, Κυπριακή Προεδρία»: Η δημοσίευση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα ελληνικά

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ

18:53ΕΘΝΙΚΑ

Έφυγε από την ζωή ο Αλκιβιάδης Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από ψεύτικο βράχο 180 κιλών κατά τη διάρκεια παράστασης - Δείτε βίντεο

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κατακτήσαμε τα πάντα, δεν τους νικήσαμε στη Euroleague – Μένουν Γιούρτσεβεν και Φαρίντ»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: 47 νεκρούς επιβεβαιώνει ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών - Νέα στοιχεία

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παίρνω μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης - «Θέλω αραιό αίμα»

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα: 8 τραγωδίες σε δέκα χρόνια σαν κι αυτή του Κραν Μοντανά

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στη Βαρυμπόμπη - Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Οι πυροβολισμοί για την αλλαγή του χρόνου οδήγησαν στο νοσοκομείο δύο νεαρές κοπέλες με σκάγια από καραμπίνα

17:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος: Στο πλαίσιο ενός κυριαρχούντος ωχαδελφισμού, εξοικειωνόμαστε με ό,τι αρνητικό

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε ο Σλούκας, ενοχλήσεις ο Γκραντ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες από τα χιονισμένα ορεινά της Κρήτης και τα χωριά της Μυτιλήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: 47 νεκρούς επιβεβαιώνει ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών - Νέα στοιχεία

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Πρωτοχρονιά στα σύνορα με την Τουρκία – Οι ευχές των άγρυπνων φρουρών μας

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στη Βαρυμπόμπη - Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα: 8 τραγωδίες σε δέκα χρόνια σαν κι αυτή του Κραν Μοντανά

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από πυροβολισμό – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η κυβέρνηση της Γκαμπόν διαλύει την Εθνική!

18:53ΕΘΝΙΚΑ

Έφυγε από την ζωή ο Αλκιβιάδης Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κατακτήσαμε τα πάντα, δεν τους νικήσαμε στη Euroleague – Μένουν Γιούρτσεβεν και Φαρίντ»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έχει πλέον τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης. Τι θα συμβεί όταν τελειώσει ο πόλεμος;

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ