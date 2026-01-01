Κραν Μοντανά: 47 νεκρούς επιβεβαιώνει ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών - Νέα στοιχεία

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Από την πλευρά του σε μια ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων, ο Frédéric Gisler, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Valais αναφέρει ότι η αστυνομία εκτιμά πλέον ότι «περίπου 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 115 έχουν τραυματιστεί», πολλά από αυτά σοβαρά.

Αναφέρει επίσης ότι οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα είναι διαφόρων εθνικοτήτων.

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Νέα στοιχεία από συνέντευξη τύπου

Η αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι παραχωρούν συνέντευξη Τύπου αυτήν την ώρα μετά από την πυρκαγιά σε ελβετικό μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Guy Parmelin χαρακτηρίζει την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας».

Το άνευ προηγουμένου και τρομακτικό περιστατικό έχει αναστατώσει τις ζωές των ανθρώπων, λέει.

Επαναλαμβάνει ότι περίπου 100 άτομα έχουν τραυματιστεί.

«Αυτό το γεγονός συνέβη σε ένα μέρος αφιερωμένο στη ζωή και τη χαρά... τι απίστευτη και φοβερή αντίθεση», λέει.

Πρόσθεσε ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και εμπιστοσύνης στη χώρα την Πρωτοχρονιά, αλλά αντίθετα πενθεί.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, ανέφερε.

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού Valais, πήρε στη συνέχεια τον λόγο. Επαναλαμβάνει την προηγούμενη δήλωση ότι «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων των νεκρών και των τραυματιών θα χρειαστεί χρόνο, λέει, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι «τρομερό» για τις οικογένειες.

Ο επόμενος που μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο ήταν ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Frederic Gisler.

Τόνισε ότι ήταν μια «πολύ συγκινητική στιγμή» για τον ίδιο, ακόμη και ως αστυνομικό. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και περιέγραψε τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Ο καπνός παρατηρήθηκε στις 1:30 π.μ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία

Ένας κόκκινο συναγερμός κινητοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Στις 1:32 π.μ., οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος

Παρείχαν βοήθεια και μετέφεραν τα θύματα στα νοσοκομεία

Οι πυροσβέστες έσβησαν «γρήγορα» τη φωτιά

Στις 4:14 π.μ., άνοιξε μια γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε περίπου 40 άτομα που έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 άτομα που τραυματίστηκαν, πολλά από τα οποία σοβαρά», λέει. «Επειδή πρόκειται για ένα διεθνές θέρετρο, πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ξένοι στα θύματα», προσθέτει ο διοικητής.

Ο Stephane Ganzer, επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας του καντονιού του Valais, επαινεί επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αναφέρει ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους τους χρειάστηκαν οι ίδιοι ιατρική περίθαλψη μετά από την «ηρωική συμπεριφορά» τους. Ο Ganzer προσθέτει ότι πολλοί νέοι που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος για να βοηθήσουν όσους είχαν παγιδευτεί στη φωτιά.

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού Valais, πρόσθεσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Λέει ότι 42 ασθενοφόρα, 13 ελικόπτερα και τρία φορτηγά καταστροφών έχουν αποσταλεί από όλη την περιοχή.

Περίπου 35 άτομα ζήτησαν βοήθεια από τα τοπικά κέντρα.

Άλλα 80 άτομα έλαβαν βοήθεια από νοσοκομειακές υπηρεσίες, με «σημαντικό αριθμό από αυτά να έχουν χαρακτηριστεί σε κρίσιμη κατάσταση».

Οι αρχές ρωτήθηκαν αν στο μπαρ είχαν ανάψει μπουκάλια με βεγγαλικά

Όταν ρωτήθηκε αν στο μπαρ είχαν χρησιμοποιηθεί μπουκάλια με βεγγαλικά, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud, απάντησε ότι έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Πρόσθεσε ότι η σκάλα φαινόταν «σχετικά στενή» και ότι η έρευνα θα διαπιστώσει αν τηρήθηκαν τα πρότυπα ασφαλείας.

Ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε για την εθνικότητα των θυμάτων και τη συχνότητα των ελέγχων πυρασφάλειας. Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Frederic Gisler, λέει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποια από τα θύματα να είναι διαφορετικής εθνικότητας, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση ακόμα.

Η Pilloud ε'ιπε ότι η πυρασφάλεια θα καθοριστεί από την έρευνα και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και δεν υπάρχουν ύποπτοι, είπε επίσης η Pilloud. Η έρευνα αφορά τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

