Αφιέρωμα: 8 τραγωδίες σε δέκα χρόνια σαν κι αυτή του Κραν Μοντανά

Με αφορμή την τραγωδία σε μπαρ χιονοδρομικού κέντρου στο Κραν Μοντανά το Associated Press ανατρέχει σε μερικές άλλες πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ και μουσικές σκηνές που έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες ζωών τα τελευταία χρόνια:

Δεκέμβριος 2025: Μια πυρκαγιά κατέστρεψε ένα δημοφιλές νυχτερινό κέντρο στο χωριό Arpora, στην πολιτεία Goa της Ινδίας, σκοτώνοντας 25 άτομα, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στην κουζίνα και τουρίστες.

Μάρτιος 2025: Μια πυρκαγιά και η επακόλουθη πανικόβλητη φυγή στο γεμάτο κόσμο κλαμπ Pulse στο Kocani των Σκοπίων προκάλεσε το θάνατο 63 ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν νέοι διασκεδαστές, και τραυμάτισε περισσότερους από 200. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μια πυροτεχνική φλόγα που κατέκαψε την οροφή του κλαμπ.

Απρίλιος 2024: Μια πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Masquerade στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας παγίδευσε εργαζόμενους και υπαλλήλους ενώ ο χώρος ήταν κλειστός για ανακαίνιση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 άτομα. Το κέντρο βρισκόταν στο ισόγειο και στο υπόγειο ενός 16όροφου κτιρίου κατοικιών.

Οκτώβριος 2023: Μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη νοτιοανατολική ισπανική πόλη Μούρθια και εξαπλώθηκε σε δύο άλλα κέντρα διασκέδασης είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άτομα.

Ιανουάριος 2022: Ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σορόνγκ, στην επαρχία Δυτικής Παπούα της Ινδονησίας, κάηκε μετά από επίθεση δύο ομάδων η μία στην άλλη μέσα στο κτίριο. Δεκαεννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Ιανουάριος 2022: Μια πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Liv’s Nightclub Yaouba στη Γιαουντέ, την πρωτεύουσα του Καμερούν, προκάλεσε εκρήξεις που σκότωσαν 17 άτομα. Η κυβέρνηση υποθέτει ότι πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά στην οροφή και η φωτιά εξαπλώθηκε σε χώρους όπου ήταν αποθηκευμένο αέριο μαγειρικής.

Δεκέμβριος 2016: Τριάντα έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε αποθήκη στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, η οποία είχε μετατραπεί σε κατοικία και χώρο εκδηλώσεων για καλλιτέχνες με το όνομα «Ghost Ship». Η πυρκαγιά, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και χορού, εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα που τα θύματα παγιδεύτηκαν στον παράνομα κατασκευασμένο δεύτερο όροφο.

Οκτώβριος 2015: Μια πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια πυροτεχνικής επίδειξης μιας ροκ μπάντας στο νυχτερινό κέντρο Colectiv στη ρουμανική πρωτεύουσα, Βουκουρέστι, σκότωσε 64 άτομα και άφησε περίπου 190 τραυματίες.

