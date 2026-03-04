Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» σε Κηφισό, Μεσογείων και Αλεξάνδρας - Τροχαίο στην Αττική Οδό

Πού εντοπίζονται προβλήματα

Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» σε Κηφισό, Μεσογείων και Αλεξάνδρας - Τροχαίο στην Αττική Οδό
Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων το πρωί της Τετάρτης (04/03) στις οδούς του λεκανοπεδίου.

Όπως φαίνεται και στους παρακάτω χάρτες, στο «κόκκινο» είναι η Κηφισίας και η Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, λόγω της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στο Εφετείο.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Την ίδια ώρα, τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδόμ στο ύψος του κόμβου Κάντζας, έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο.

