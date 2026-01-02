Κραν Μοντανά: Μέσα στο πολυτελές μπαρ που έκαψε 47 ανθρώπους

Η πυρκαγιά στην Ελβετία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κατέστρεψε το Le Constellation Bar and Lounge στο χιονοδρομικό τουριστικό θέρετρο Kραν Μοντανά του Βαλέ με τους νεκρούς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση να ανέρχονται σε 47 και τους τραυματίες στους 100.

Ο πύρινος εφιάλτης ξέσπασε σχεδόν μιάμιση ώρα μετά την υποδοχή του νέου έτους, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί με εορταστική διάθεση για να διασκεδάσουν στο δημοφιλές μπαρ. Πολλοί από τους οποίους τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Βίντεο από τη στιγμή της έναρξης της φωτιάς

???? EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο υπόγειο του καταστήματος. Υπήρχε μόνο μία οδός διαφυγής και πρόσβασης.

H στενή σκάλα - έξοδος διαφυγής

Οι φωτογραφίες δείχνουν το άνετο εσωτερικό του μπαρ, με ναργιλέδες παρατεταγμένους σε τραπέζια και τηλεοράσεις στους τοίχους.

Ο φωτισμός είναι χαμηλός, με καναπέδες σε όλο το μπαρ και πολλές μπύρες στον πάγκο του μπαρ.

Το χιονοδρομικό κέντρο είναι δημοφιλές σε παραθεριστές από όλη την Ευρώπη. Ο θρυλικός ηθοποιός του Τζέιμς Μποντ, Ρότζερ Μουρ, ο οποίος πέθανε το 2017, είχε ένα σαλέ εκεί.

Η ολοσχερής καταστροφή σε δύο εικόνες

Το εσωτερικό του κτιρίου όπου ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπεις Police Cantonale Valaisanne

Οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου δείχνουν κάτι που μοιάζει με ηχομόνωση σε στιλ αφρού στερεωμένη στην οροφή, παράλληλα με εκτεταμένη ξύλινη διακόσμηση σε όλο το μπαρ και τα κλιμακοστάσια.

Το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης είχε προηγουμένως λάβει βαθμολογία ασφαλείας μόλις 6,5 στα 10 σε μια δημόσια πλατφόρμα αξιολόγησης, μια λεπτομέρεια που τώρα τραβάει την προσοχή καθώς οι ερευνητές εξετάζουν πώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.

Το μπαρ ανήκει σε ένα ζευγάρι Γάλλων ηλικίας 49 και 40 ετών, που ζουν στην κοιλάδα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με το γαλλικό BFMTV, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Η ιδιοκτήτρια βρισκόταν μέσα στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύντροφός της βρισκόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους εκείνη την ώρα. Και οι δύο χαρακτηρίστηκαν ως «εντελώς σοκαρισμένοι».

Ο χώρος φιλοξενούσε περισσότερα από 100 άτομα εκείνη την ώρα και έχει άδεια να φιλοξενήσει έως και 300, με άλλα 40 στη βεράντα του.

Ένα διαφημιστικό βίντεο για το κλαμπ δείχνει σερβιτόρες να μοιράζουν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά και να κουβαλούν κουβάδες γεμάτους επίσης με πολλά μπουκάλια που περιέχουν βεγγαλικά.

Εικόνες από το εσωτερικό του μπαρ δείχνουν κάτι που μοιάζει με ηχομονωτικό αφρό τοποθετημένο στην οροφή - δυνητικά εύφλεκτο υλικό που μπορεί να έχει αναφλεγεί στη φωτιά.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα ενός flashover στο μπαρ, που οδήγησε μία ή περισσότερες εκρήξεις.

Το φαινόμενο flashover είναι η ξαφνική μετάβαση από μια αναπτυσσόμενη φλόγα σε μια πλήρως ανεπτυγμένη φωτιά σε κλειστό χώρο, όταν όλες οι εύφλεκτες επιφάνειες στο δωμάτιο αναφλέγονται ακαριαία.

Η μονάδα εντατικής και το χειρουργείο στο περιφερειακό νοσοκομείο έφτασαν γρήγορα σε πλήρη χωρητικότητα. Τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα και ασθενοφόρα σε άλλα νοσοκομεία.

Ο δήμος είχε απαγορεύσει τα πυροτεχνήματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Σε μια περιοχή γεμάτη με τουρίστες που κάνουν σκι στις πίστες, οι αρχές κάλεσαν τον τοπικό πληθυσμό να δείξει προσοχή τις επόμενες ημέρες για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν ιατρικούς πόρους που έχουν ήδη κατακλυστεί.

Η κοινότητα βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, μόλις 25 μίλια βόρεια του Matterhorn, μιας από τις πιο διάσημες κορυφές των Άλπεων, και 81 μίλια νότια της Ζυρίχης. Και το υψηλότερο σημείο του Κραν Μοντανά, με πληθυσμό 10,000 κατοίκων, βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 3,000 μέτρων (1.86 μίλια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του δήμου.

Σκοπός του νεοσύστατου δήμου, καθώς προήλθε από συγχωνεύσεις πόλεων μόλις πριν από 9 χρόνια, να απομακρυνθεί από την τουριστική κουλτούρα και να προσελκύσει έρευνα και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας. Εκτείνεται σε 2,3 τετραγωνικά μίλια από την κοιλάδα του Ροδανού έως τον παγετώνα Plaine Morte.