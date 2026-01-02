Κραν Μοντανά: Μέσα στο πολυτελές μπαρ που έκαψε 47 ανθρώπους

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του μπαρ που έγινε πύρινη «παγίδα θανάτου» για δεκάδες ανθρώπους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κραν Μοντανά: Μέσα στο πολυτελές μπαρ που έκαψε 47 ανθρώπους
Trip Advisor
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πυρκαγιά στην Ελβετία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κατέστρεψε το Le Constellation Bar and Lounge στο χιονοδρομικό τουριστικό θέρετρο Kραν Μοντανά του Βαλέ με τους νεκρούς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση να ανέρχονται σε 47 και τους τραυματίες στους 100.

Ο πύρινος εφιάλτης ξέσπασε σχεδόν μιάμιση ώρα μετά την υποδοχή του νέου έτους, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί με εορταστική διάθεση για να διασκεδάσουν στο δημοφιλές μπαρ. Πολλοί από τους οποίους τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Βίντεο από τη στιγμή της έναρξης της φωτιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο υπόγειο του καταστήματος. Υπήρχε μόνο μία οδός διαφυγής και πρόσβασης.

Le Constellation
constellation-bar

H στενή σκάλα - έξοδος διαφυγής

le-constellation-bar1.jpg

Οι φωτογραφίες δείχνουν το άνετο εσωτερικό του μπαρ, με ναργιλέδες παρατεταγμένους σε τραπέζια και τηλεοράσεις στους τοίχους.

trip-advisor1.png

Ο φωτισμός είναι χαμηλός, με καναπέδες σε όλο το μπαρ και πολλές μπύρες στον πάγκο του μπαρ.

le-constellation-bar.jpg

Το χιονοδρομικό κέντρο είναι δημοφιλές σε παραθεριστές από όλη την Ευρώπη. Ο θρυλικός ηθοποιός του Τζέιμς Μποντ, Ρότζερ Μουρ, ο οποίος πέθανε το 2017, είχε ένα σαλέ εκεί.

trip2.png

Η ολοσχερής καταστροφή σε δύο εικόνες

Switzerland Bar Fire
Switzerland Bar Fire

Το εσωτερικό του κτιρίου όπου ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπεις

Police Cantonale Valaisanne

Οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου δείχνουν κάτι που μοιάζει με ηχομόνωση σε στιλ αφρού στερεωμένη στην οροφή, παράλληλα με εκτεταμένη ξύλινη διακόσμηση σε όλο το μπαρ και τα κλιμακοστάσια.

Το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης είχε προηγουμένως λάβει βαθμολογία ασφαλείας μόλις 6,5 στα 10 σε μια δημόσια πλατφόρμα αξιολόγησης, μια λεπτομέρεια που τώρα τραβάει την προσοχή καθώς οι ερευνητές εξετάζουν πώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.

Το μπαρ ανήκει σε ένα ζευγάρι Γάλλων ηλικίας 49 και 40 ετών, που ζουν στην κοιλάδα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με το γαλλικό BFMTV, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Η ιδιοκτήτρια βρισκόταν μέσα στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύντροφός της βρισκόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους εκείνη την ώρα. Και οι δύο χαρακτηρίστηκαν ως «εντελώς σοκαρισμένοι».

Ο χώρος φιλοξενούσε περισσότερα από 100 άτομα εκείνη την ώρα και έχει άδεια να φιλοξενήσει έως και 300, με άλλα 40 στη βεράντα του.

Ένα διαφημιστικό βίντεο για το κλαμπ δείχνει σερβιτόρες να μοιράζουν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά και να κουβαλούν κουβάδες γεμάτους επίσης με πολλά μπουκάλια που περιέχουν βεγγαλικά.

krans.jpg

Εικόνες από το εσωτερικό του μπαρ δείχνουν κάτι που μοιάζει με ηχομονωτικό αφρό τοποθετημένο στην οροφή - δυνητικά εύφλεκτο υλικό που μπορεί να έχει αναφλεγεί στη φωτιά.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα ενός flashover στο μπαρ, που οδήγησε μία ή περισσότερες εκρήξεις.

Το φαινόμενο flashover είναι η ξαφνική μετάβαση από μια αναπτυσσόμενη φλόγα σε μια πλήρως ανεπτυγμένη φωτιά σε κλειστό χώρο, όταν όλες οι εύφλεκτες επιφάνειες στο δωμάτιο αναφλέγονται ακαριαία.

Η μονάδα εντατικής και το χειρουργείο στο περιφερειακό νοσοκομείο έφτασαν γρήγορα σε πλήρη χωρητικότητα. Τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα και ασθενοφόρα σε άλλα νοσοκομεία.

Ο δήμος είχε απαγορεύσει τα πυροτεχνήματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Σε μια περιοχή γεμάτη με τουρίστες που κάνουν σκι στις πίστες, οι αρχές κάλεσαν τον τοπικό πληθυσμό να δείξει προσοχή τις επόμενες ημέρες για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν ιατρικούς πόρους που έχουν ήδη κατακλυστεί.

Η κοινότητα βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, μόλις 25 μίλια βόρεια του Matterhorn, μιας από τις πιο διάσημες κορυφές των Άλπεων, και 81 μίλια νότια της Ζυρίχης. Και το υψηλότερο σημείο του Κραν Μοντανά, με πληθυσμό 10,000 κατοίκων, βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 3,000 μέτρων (1.86 μίλια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του δήμου.

Σκοπός του νεοσύστατου δήμου, καθώς προήλθε από συγχωνεύσεις πόλεων μόλις πριν από 9 χρόνια, να απομακρυνθεί από την τουριστική κουλτούρα και να προσελκύσει έρευνα και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας. Εκτείνεται σε 2,3 τετραγωνικά μίλια από την κοιλάδα του Ροδανού έως τον παγετώνα Plaine Morte.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμοι 2026: Τα 30 ανοιχτά μέτωπα που μπορεί να οδηγήσουν σε απρόσμενες συνέπειες- 6 απειλές από Αρκτική μέχρι Βαλκάνια

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πού οφείλονται τα αίτια της τραγωδίας - Πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής εξηγεί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Αγωνία για τον 16χρονο κυνηγό που αυτοπυροβολήθηκε - έπεσε και εκπυρσοκρότησε το όπλο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

06:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πάνω από 40 οι νεκροί στην Ελβετία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

05:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

05:09ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες του Κραν Μοντανά

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη ηγέτης καρτέλ που κατηγορούν οι ΗΠΑ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έκαψαν πάνω από 1000 αυτοκίνητα την Πρωτοχρονιά - 500 προσαγωγές από την αστυνομία

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Έτοιμος για διάλογο με τον Τραμπ για ναρκωτικά, πετρέλαιο και οικονομία ο Μαδούρο

03:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ - Σαουδική Αραβία: Ανεβαίνουν οι τόνοι της έντασης

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργία πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων - Πώς αμοίβονται όσοι εργάσθηκαν

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία:Ρεκόρ Γκίνες για τα 100 χρόνια κρατικής ραδιοφωνίας - 100 παρουσιαστές για 100 ώρες

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ:Οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον επτά νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων από βύθιση πλοιαρίου

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία - Στους 47 οι νεκροί, βίντεο-ντοκουμέντο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

05:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κατακτήσαμε τα πάντα, δεν τους νικήσαμε στη Euroleague – Μένουν Γιούρτσεβεν και Φαρίντ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ