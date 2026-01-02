Κραν Μοντανά: Πάνω από 40 οι νεκροί στην Ελβετία

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές.

Κραν Μοντανά: Πάνω από 40 οι νεκροί στην Ελβετία

Διασώστες στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά με θύματα και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπει

Police Cantonale Valaisanne
Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον σαράντα θανάτους και άλλους εκατό τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (...) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -- στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

