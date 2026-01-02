Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες του Κραν Μοντανά

Η Μετς σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο 19χρονος Γάλλος, Ταχιρίς Ντος Σάντος, τραυματίστηκε από την πυρκαγιά.

Η γαλλική ομάδα Μετς γνωστοποίησε ότι ένας από τους παίκτες της είναι μεταξύ των τραυματιών της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυσύχναστο μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία και είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η Μετς σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο 19χρονος Γάλλος, Ταχιρίς Ντος Σάντος, τραυματίστηκε από την πυρκαγιά. Ο 19χρονος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.

Η ανακοίνωση της Μετς

«Η Μετς με βαθιά λύπη ανακοινώνει ότι ο Ταχιρίς Ντος Σάντος, νεαρός παίκτης του συλλόγου με καταγωγή από το Μον Σεν Μαρτέν, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο 19χρονος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.

Βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση, η διοίκηση, οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό του συλλόγου εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Ταχιρίς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καθώς παλεύει με την ασθένειά του.

Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του στην οικογένειά του και συνεργάζεται με τις ιατρικές Αρχές για να κανονίσει τη μεταφορά του Ταχιρίς στο Νοσοκομείο Μερσί, κοντά στο σπίτι του.

Θα παρέχονται ενημερώσεις για την κατάσταση του Ταχιρίς σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Εν τω μεταξύ, η Μετς ζητά από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του Ταχιρίς και της οικογένειάς του».

