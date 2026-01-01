Κραν Μοντανά: Σκηνές φρίκης περιγράφουν επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα

Σκηνές μαζικού πανικού και φρίκης περιγράφουν επιζώντες - Κινητοποίηση και των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία υπό τον φόβο να υπάρχουν και Έλληνες στην περιοχή 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κραν Μοντανά: Σκηνές φρίκης περιγράφουν επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα
Αυξάνονται οι φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων από την έκρηξη και την πυρκαγιά στο πολυτελές Constellation Bar στην καρδιά της αλπικής πόλης Κραν Μοντανά, στην Ελβετία θα ξεπεράσει τους 40 - που εκτιμάται ότι είναι μέχρι στιγμής, καθώς οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 100.

Η ελβετική εφημερίδα Blick επικαλούμενη έναν γιατρό που επισκέφθηκε το σημείο, υπονοεί ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι «δεκάδες», ενώ η εφημερίδα Le Nouvelliste ανέφερε ότι οι πηγές της περιγράφουν «έναν βαρύ απολογισμό», με «περίπου 40 νεκρούς και 100 τραυματίες».

Σε μία ενημέρωση νωρίτερα η ελβετική αστυνομία, απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, κάνοντας λόγο για δεκάδες, και δίνοντας μόνο τους περίπου 100 τραυματίες, αποκλείοντας την περίπτωση τρομοκρατίας, και εστιάζοντας στην εκδοχή του ατυχήματος.

Switzerland Bar Fire

Διασώστες στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά με θύματα και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπει

Police Cantonale Valaisanne

Περιγραφές φρίκης από επιζώντες - Το επικρατέστερο σενάριο για τη φονική πυρκαγιά

Σε ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται όπως υποστηρίζει η στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά, η οποία αποδίδεται σε ατύχημα και όχι σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα κτίριο τυλιγμένο στις φλόγες και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε κοντινή απόσταση.

Switzerland Bar Fire

Ασθενοφόρα και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά με θύματα και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπεις

Police Cantonale Valaisanne

Ένας επιζών της πυρκαγιάς δήλωσε στο γαλλικό BFM: «Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένας σερβιτόρος σκαρφάλωσε στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου».

«Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και [το ταβάνι] έπιασε φωτιά σε λίγα λεπτά».

Μια άλλη γυναίκα είπε: «Η σκάλα που οδηγούσε έξω από το νυχτερινό κέντρο ήταν εξαιρετικά στενή. Υπήρχε ένα τεράστιο κύμα πλήθους. Καταφέραμε να δραπετεύσουμε τελευταία στιγμή».

Switzerland Bar Fire

Η Βικτόρια έδωσε μια παρόμοια μαρτυρία. «Ήταν κεριά πυροτεχνημάτων μέσα σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας που προκάλεσαν την έκρηξη. Όλη η οροφή του μπαρ πήρε φωτιά», είπε.

«Όλα τα παράθυρα ήταν μαύρα και αδιαφανή από τον καπνό», πρόσθεσε. Πιστεύει ότι πολλά από τα θύματα πέθαναν από ασφυξία.

«Μερικοί άνθρωποι έσπασαν παράθυρα για να μπει αέρας», είπε. «Ακόμα τρέμω. Πολλοί έκλαιγαν καθώς έφευγαν. Ήταν μαζικός πανικός».

Switzerland Bar Fire

Το εσωτερικό του κτιρίου όπου ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπεις

Police Cantonale Valaisanne

Η Άλμπαν, επίσης στο μπαρ, περιέγραψε μια εικόνα τρομακτικού χάους καθώς εξιστορούσε πώς οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν προς την έξοδο. «Ήταν γεμάτη κόσμο όταν ξεκίνησε η φωτιά», είπε. «Ήταν σαφώς ατύχημα».

Πρόσθεσε ότι είδε την οροφή να παίρνει φωτιά αφού άναψαν βεγγαλικά σε ένα μπουκάλι πάνω σε ένα ψηλό τραπέζι.

Ο Άντριεν ήταν επίσης στο Constellation Bar όταν επικράτησε χάος. «Είδαμε ανθρώπους να σπάνε παράθυρα, να τρέχουν και να ουρλιάζουν», είπε. «Οι γονείς έτρεχαν με τα αυτοκίνητά τους. Ήταν σαν ταινία τρόμου».

Αν και οι περισσότερες αναφορές υποδηλώνουν ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα - ωστόσο η αστυνομία λέει ότι αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ένας μάρτυρας πρόσθεσε ότι «αμέτρητα» ασθενοφόρα και αρκετά ελικόπτερα έσπευσαν στο σημείο.

«Υπήρξε μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης», δήλωσε ο Γκαετάν Λάθιον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι Γουόλις στη νοτιοδυτική Ελβετία.

Περίπου 100 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στο μπαρ, το οποίο έχει χωρητικότητα έως 300 ατόμων και άλλα 40 στη μικρή του βεράντα.

Switzerland Bar Fire

Ένας τουρίστας από τη Νέα Υόρκη βιντεοσκόπησε έντονες πορτοκαλί φλόγες να ξεχύνονται από το μπαρ και είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε ανθρώπους να τρέχουν και να ουρλιάζουν στο σκοτάδι.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για περίπου 40 θανάτους, αλλά η αστυνομία δεν θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένη από «δεκάδες» σε συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό.

Μερικά από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, δήλωσε ο Στεφάν Γκάνζερ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού Βαλέ.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο Ματίας Ρεϊνάρ, επικεφαλής της καντονιακής κυβέρνησης.

Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βαλέ ήταν πλήρης και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομείο.

Η κανονική ώρα κλεισίματος του Constellation Bar είναι στις 2:00 π.μ. τοπική ώρα, δηλαδή 30 λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο να παραμείνει ανοιχτό αργότερα για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.

Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βέρνη δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη προσεγγιστεί για βοήθεια, αλλά είπε ότι πιθανότατα επηρεάζονται «υπήκοοι από πολλές χώρες».

Τα νοσοκομεία στη δυτική Ελβετία βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση λόγω των θυμάτων εγκαυμάτων και έχουν εκδώσει έκκληση προς το κοινό: «Παρακαλούμε δείξτε αλληλεγγύη και απέχετε από επικίνδυνες δραστηριότητες την 1η Ιανουαρίου».

Ανησυχία και στην Ελλάδα

Άμεση ήταν και η αντίδραση και κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία, υπό τον φόβο να βρίσκονται Έλληνες στην περιοχή. Όσοι Έλληνες επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τις ελβετικές αρχές προκειμένου να ενημερωθούν σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος δικός τους άνθρωπος στην περιοχή, μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 00418412117, 0041797809001.

Το Κρανς-Μοντάνα είναι ένα μεγάλο χιονοδρομικό κέντρο και από τους κορυφαίους προορισμούς για σκι στην Ευρώπη.

Η κοινότητα βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων.

Στο τέλος αυτού του μήνα, πρόκειται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIS - έναν φημισμένο αγώνα σκι ταχύτητας.

