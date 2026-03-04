Η Lancia επιστρέφει με τη νέα Gamma
Η Lancia επαναφέρει ένα ιστορικό όνομα από το παρελθόν της, καθώς μέσα στο 2026 θα παρουσιάσει τη νέα Gamma, τη μελλοντική ναυαρχίδα της για την ευρωπαϊκή αγορά.
Το άλλοτε πολυτελές σεντάν της περιόδου 1976-1984 επιστρέφει πλήρως μεταμορφωμένο, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση των εξηλεκτρισμένων crossover.
