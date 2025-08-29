Στάθης Μαντζώρος: Οι δύσκολες ώρες του Παντελή από τον «Σασμό» στο νοσοκομείο

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος

Ο Στάθης Μαντζώρος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά του Alpha «Σασμός». Ήταν ο Παντελής, ο κουτσομπόλης δηλαδή καφετζής του χωριού, που γνώριζε όλα όσα συνέβαιναν.

Ο Στάθης Μαντζώρος, όπως αποκάλυψε χθες η Espresso, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στο πλευρό του είναι διαρκώς η γυναίκα του, Αντωνία, ο φύλακας άγγελός του όπως την έχει χαρακτηρίσει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του.

Η σύζυγός του, μάλιστα, προσπαθεί να διαχειριστεί και τις αντιδράσεις των παιδιών της, που ρωτούν συνεχώς πότε θα επιστρέψει στο σπίτι ο πατέρας τους.

Οι συνάδελφοί του από τον «Σασμό», αλλά και το θέατρο έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου και προσεύχονται όλα να πάνε καλά.