«Τρέχει» για σέντερ η Παρτίζαν, η Μακάμπι θέλει Τζόουνς γράφουν στο Ισραήλ

Στις 19:00 της 5ης Ιανουαρίου, λήγει η προθεσμία για απόκτηση παίκτη που αγωνίζεται στην Euroleague από άλλη ομάδα της διοργάνωσης. Γι’ αυτό και υπάρχει αγωνία αναφορικά με το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς, παίκτη τον οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει.

Η Παρτίζαν παράλληλα θα ήθελε να απαλλαγεί από τον Αμερικανό, καθώς το κλίμα είναι «βαρύ» στο Βελιγράδι γι’ αυτόν. Μέχρι να βρει αντικαταστάτη όμως, αυτό που βγάζει προς τα έξω ο σέρβικος σύλλογος, είναι πως δεν παραχωρείται ο Τζόουνς.

Πάντως οι Σέρβοι είναι στην αγορά και ψάχνουν σέντερ, μετά την αποτυχία της στην προσπάθεια να πάρει τον Σίλβα από την ΑΕΚ (καταλήγει στην Φενέρμπαχτσε). Ο Καμπόκλο που αποχωρεί από την Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μια περίπτωση που εξετάζουν οι Σέρβοι, ενώ παράλληλα έχουν στραμμένη την προσοχή τους και σε άλλες λίγκες. Όπως η VTB και η Αυστραλία.

Η ομάδα του Βελιγραδίου θέλει να τελειώσει την υπόθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο αν είναι δυνατό, για να «τρέξει» μετά με την παραχώρηση του Τζόουνς. Κάτι που περιμένει και ο Ολυμπιακός.

Πέρα από την ομάδα του Πειραιά πάντως, για τον Αμερικανό ενδιαφέρεται και η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το Sport5 του Ισραήλ τουλάχιστον, το οποίο και αποκαλύπτει το ενδιαφέρον. Ο δημοσιογράφος, Έλι Σαχάρ, αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Η Μακάμπι βρίσκεται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον Τζόουνς, τον οποίο ο Όντεντ Κάτας ήθελε για να αντικαταστήσει στο παρελθόν τον Τζος Νίμπο. Ο παίκτης είναι υποψήφιος για Ολυμπιακό και Dubai BC, όμως η Μακάμπι μπήκε στην υπόθεση με στόχο να ολοκληρώσει την μεταγραφή πριν εκπνεύσει η διορία της 5ης Ιανουαρίου“.