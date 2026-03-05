Τι είναι η LDL (κακή) χοληστερόλη και ποιος είναι ο κοινός ξηρός καρπός που βοηθά στη μείωσή της

Οι υψηλές τιμές της αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τι είναι η LDL (κακή) χοληστερόλη και ποιος είναι ο κοινός ξηρός καρπός που βοηθά στη μείωσή της
Blood Cholesterol Report Test Healthcare
Freepik
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η LDL γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη είναι μια από τις κύριες αιτίες σχηματισμού πλακών στις αρτηρίες και η περίσσεια της αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Η διατήρηση των επιπέδων χοληστερόλης σε υγιή όρια είναι το κλειδί για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Μεταξύ των στρατηγικών για τον έλεγχο αυτού του δείκτη, οι ειδικοί δίνουν μεγάλη σημασία στην υγιεινή διατροφή και τονίζουν την κατανάλωση ξηρών καρπών πεκάν ως μεγάλο σύμμαχο για τη μείωσή της.

Η ισορροπία στις τιμές της χοληστερόλης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες - όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και ο έλεγχος βάρους - αλλά επίσης ρόλο παίζουν η ηλικία, το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό.

Ειδικοί από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόις συμφωνούν ότι η πρόληψη και η τακτική παρακολούθηση είναι απαραίτητες για την αποφυγή καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Μια τιμή LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας) χοληστερόλη μεγαλύτερη από 130 mg/dL θεωρείται ήδη υψηλή για τον γενικό πληθυσμό, αν και οι παράμετροι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου κάθε ατόμου.

Μπορεί να μετρηθεί με εξέταση αίματος, και ο έλεγχός της είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή η περίσσεια LDL συσσωρεύεται στις αρτηρίες και προάγει την εμφάνιση αθηροσκλήρωσης, μιας ασθένειας που μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να προκαλέσει συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι να τρώτε για να μειώσετε τη χοληστερόλη

Η διατροφή παίζει κεντρικό ρόλο στον έλεγχο της LDL χοληστερόλης. Συνιστάται ο περιορισμός της κατανάλωσης κορεσμένων και τρανς λιπαρών, που υπάρχουν σε εξαιρετικά επεξεργασμένα προϊόντα, τηγανητά τρόφιμα και ορισμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Αντίθετα, η ενσωμάτωση υγιεινών λιπαρών, όπως μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, διαιτητικές ίνες και αντιοξειδωτικά συμβάλλει στη μείωση της επιβλαβούς χοληστερόλης.

Επιλογές όπως το ελαιόλαδο, τα λιπαρά ψάρια, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι κοινοί σύμμαχοι. Μεταξύ των ξηρών καρπών, τα πεκάν σχετίζονται με τη θετική τους επίδραση στους δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση μπορεί να μειώσει τόσο την ολική όσο και την LDL χοληστερόλη, βελτιώνοντας το λιπιδικό προφίλ.

Αντικαθιστώντας τα γλυκά ή αλμυρά σνακ με πεκάν, προωθείτε μια πιο υγιεινή διατροφή χωρίς να αυξάνετε τη συνολική θερμιδική σας πρόσληψη, η οποία υποστηρίζει επίσης τη διαχείριση του βάρους.

pecan.jpg

Γιατί τα καρύδια πεκάν είναι καλά για τη μείωση της χοληστερόλης

Οι ξηροί καρποί πεκάν, πλούσιοι σε μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, έχουν δείξει ευνοϊκή επίδραση στην LDL χοληστερόλη. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο εξειδικευμένο περιοδικό Nutrients και με επικεφαλής το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόις, ανέλυσε περισσότερες από 50 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους για δύο δεκαετίες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά πεκάν έχουν χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα συμπεριλαμβάνουν στη διατροφή τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Προσήχθη 23χρονος Ιρακινός για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση της Πάχης

14:37LIFESTYLE

Φωτιά στα Σαββατόβραδα – Το MEGA «χτυπά» ΣΚΑΪ και OPEN

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Αν μιλάμε για ποδηλασία διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα, μιλάμε για «L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda»

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο σκανδάλων διαφθοράς στην Ουκρανία: Διοικητής της SBU συνελήφθη να παίρνει 320.000 δολάρια

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώτος πόλεμος με Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν με το...Claude της Αnthropic -Οι δυνατότητες, οι κίνδυνοι και τα ηθικά διλήμματα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μάχη με το χρόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα όπλων - Οι Ιρανοί έχουν εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς δρούσε η σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και απέσπασε 280.000 ευρώ

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι θα πάρουν τη EuroLeague, δε βλέπω ότι έχουν πίεση»

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Φλιώνης και Κατσίβελης κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την Τόφας

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για αυξήσεις λόγω πολέμου στο Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε, έχουμε σχέδιο έκτακτων μέτρων προστασίας των καταναλωτών

14:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αρχιμάστορας Σόλνες» - Από τη Πέμπτη 16 Απριλίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η συλλογή Χόιερ με τις φωτογραφίες από Καισαριανή - Μενδώνη: Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρό ροκ από τον Ανδρέα Λοβέρδο: Εξετάσεις για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του στα ντραμς

13:43WHAT THE FACT

Τι είναι η LDL (κακή) χοληστερόλη και ποιος είναι ο κοινός ξηρός καρπός που βοηθά στη μείωσή της

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν την ίδια την κοινωνία - Μακριά από υπερβολές

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Από τις πίστες στο dancefloor – Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

13:25LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Γενέθλια με τη Νίκολα Πελτζ μακριά από την οικογένειά του - Οι δημόσιες ευχές των γονιών του

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

13:13ΚΥΠΡΟΣ

Κύπριος αξιωματούχος: Από τη Βηρυτό απογειώθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μάχη με το χρόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα όπλων - Οι Ιρανοί έχουν εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Καλώ τους ευεργέτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέψουν ένα μέρος του πλούτου τους στην πατρίδα τους

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η συλλογή Χόιερ με τις φωτογραφίες από Καισαριανή - Μενδώνη: Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώτος πόλεμος με Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν με το...Claude της Αnthropic -Οι δυνατότητες, οι κίνδυνοι και τα ηθικά διλήμματα

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Patriot στην Κάρπαθο: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

13:13ΚΥΠΡΟΣ

Κύπριος αξιωματούχος: Από τη Βηρυτό απογειώθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Χαλίκος: Θρήνος στην Κάλυμνο για τον ομογενή ευεργέτη του νησιού

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς δρούσε η σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και απέσπασε 280.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ