Τι είναι η LDL (κακή) χοληστερόλη και ποιος είναι ο κοινός ξηρός καρπός που βοηθά στη μείωσή της

Η LDL γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη είναι μια από τις κύριες αιτίες σχηματισμού πλακών στις αρτηρίες και η περίσσεια της αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Η διατήρηση των επιπέδων χοληστερόλης σε υγιή όρια είναι το κλειδί για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Μεταξύ των στρατηγικών για τον έλεγχο αυτού του δείκτη, οι ειδικοί δίνουν μεγάλη σημασία στην υγιεινή διατροφή και τονίζουν την κατανάλωση ξηρών καρπών πεκάν ως μεγάλο σύμμαχο για τη μείωσή της.

Η ισορροπία στις τιμές της χοληστερόλης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες - όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και ο έλεγχος βάρους - αλλά επίσης ρόλο παίζουν η ηλικία, το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό.

Ειδικοί από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόις συμφωνούν ότι η πρόληψη και η τακτική παρακολούθηση είναι απαραίτητες για την αποφυγή καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Μια τιμή LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας) χοληστερόλη μεγαλύτερη από 130 mg/dL θεωρείται ήδη υψηλή για τον γενικό πληθυσμό, αν και οι παράμετροι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου κάθε ατόμου.

Μπορεί να μετρηθεί με εξέταση αίματος, και ο έλεγχός της είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή η περίσσεια LDL συσσωρεύεται στις αρτηρίες και προάγει την εμφάνιση αθηροσκλήρωσης, μιας ασθένειας που μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να προκαλέσει συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι να τρώτε για να μειώσετε τη χοληστερόλη

Η διατροφή παίζει κεντρικό ρόλο στον έλεγχο της LDL χοληστερόλης. Συνιστάται ο περιορισμός της κατανάλωσης κορεσμένων και τρανς λιπαρών, που υπάρχουν σε εξαιρετικά επεξεργασμένα προϊόντα, τηγανητά τρόφιμα και ορισμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Αντίθετα, η ενσωμάτωση υγιεινών λιπαρών, όπως μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, διαιτητικές ίνες και αντιοξειδωτικά συμβάλλει στη μείωση της επιβλαβούς χοληστερόλης.

Επιλογές όπως το ελαιόλαδο, τα λιπαρά ψάρια, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι κοινοί σύμμαχοι. Μεταξύ των ξηρών καρπών, τα πεκάν σχετίζονται με τη θετική τους επίδραση στους δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση μπορεί να μειώσει τόσο την ολική όσο και την LDL χοληστερόλη, βελτιώνοντας το λιπιδικό προφίλ.

Αντικαθιστώντας τα γλυκά ή αλμυρά σνακ με πεκάν, προωθείτε μια πιο υγιεινή διατροφή χωρίς να αυξάνετε τη συνολική θερμιδική σας πρόσληψη, η οποία υποστηρίζει επίσης τη διαχείριση του βάρους.

Γιατί τα καρύδια πεκάν είναι καλά για τη μείωση της χοληστερόλης

Οι ξηροί καρποί πεκάν, πλούσιοι σε μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, έχουν δείξει ευνοϊκή επίδραση στην LDL χοληστερόλη. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο εξειδικευμένο περιοδικό Nutrients και με επικεφαλής το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόις, ανέλυσε περισσότερες από 50 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους για δύο δεκαετίες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά πεκάν έχουν χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα συμπεριλαμβάνουν στη διατροφή τους.