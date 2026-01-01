Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκσφενδόνισε μηχανάκι - Δύο τραυματίες
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Βύρωνος στην Πάτρα.
ΙΧ αυτοκίνητο χτύπησε δίκυκλο που εκινείτο επί της Βορείου Ηπείρου με αποτέλεσμα το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό να εκτιναχτεί στο έδαφος.
Το μηχανάκι εκσφενδονίστηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού πρώτα χτύπησε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο.
Δύο άτομα, άνδρας και γυναίκα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.
Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
Με πληροφορίες από tempo24.news
