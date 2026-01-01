Αγρότες: Πρωτοχρονιά δίπλα στα τρακτέρ και αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη σύσκεψη

Αποφασισμένοι είναι οι αγρότες να προχωρήσουν μέχρι τέλους τον αγώνα τους προκειμένου να διεκδικήσουν τα αιτήματα τους. Η σημερινή και η χθεσινή ημέρα τιμήθηκε από εορταστικό και αγωνιστικό κλίμα καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν πρωτοχρονιά δίπλα στα τρακτέρ τους με την οικογένειά τους.

Πλέον το βλέμμα όλων στρέφεται στην κρίσιμη σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα όπου αναμένεται να πάρουν οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχιση του αγώνα που κάνουν οι αγρότες.

Πιθανή πρόταση για κλιμάκωση στη συνέλευση του Σαββάτου από το μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες στη Νίκαια, μετρούν αντίστροφα για την σύσκεψη του Σαββάτου όπου αναμένεται να καταθέσουν πρόταση για κλιμάκωση.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες και οι συζητήσεις για την αυριανή σύσκεψη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση με την συμμετοχή των αγροτών από την ευρύτερη περιοχή.

Οι αγρότες μέχρι να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψης της Κυριακής στο μπλόκο των Μαλγάρων κρατούν αμυντική στάση καθώς έχουν μεταφέρει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος και κρατούν ανοιχτές τις οδικές αρτηρίες. Ωστόσο, όσο δεν υπάρχει κάποια κυβερνητική πρωτοβουλία ή πρόταση που θα αποκλιμακώσει την κατάσταση οι αγρότες σκοπεύουν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Την Κυριακή στα Μάλγαρα η κρίσιμη σύσκεψη

Την ερχόμενη Κυριακή, 3 Ιανουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα όπου θα αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Η σύσκεψη είναι κρίσιμη καθώς οι αποφάσεις που θα παρθούν θα είναι καθοριστικές.

Στο μπλόκο του Κάστρου υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά οι Βοιωτοί αγρότες

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών ως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Διαβάστε επίσης