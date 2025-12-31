Παραμονή Πρωτοχρονιάς με μπλόκα για τους αγρότες – Ανοιχτοί δρόμοι και κάλεσμα για «σοβαρές λύσεις»

Οι αγρότες δεν κάνουν πίσω, ετοιμάζοντας τα απαραίτητα για πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα της Ελλάδας.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα αναφέρουν πως θα λάβουν κρίσιμες αποφάσεις μετά τη 2α Ιανουαρίου, ενώ, ο χρόνος θα μετρά αντίστροφα για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων, την προσεχή Κυριακή (04/12).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ, θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο» σε πρόσφατη συνέντευξη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να υπογραμμίζει ότι «το σχέδιο “Β” θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος εις βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο».

Αν δεν εκτονωθεί η κατάσταση με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, εξετάζονται μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι:

– Η επιβολή διοικητικών προστίμων για την παρουσία των τρακτέρ στις εθνικές οδούς αλλά και σε υποδομές, όπως τα τελωνεία, τα αεροδρόμια κ.ά.

Το πρόστιμο θα αφορά στους ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα τόσο την ταλαιπωρία πολιτών, όσο και την παρεμπόδιση στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, με συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας

– Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κυρίως η αφαίρεση πινακίδων από τα τρακτέρ.

– Ο καταλογισμός ποινών με παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για ποινικές, διοικητικές – αστικές ευθύνες.

Στο Μαρτίνο το μόνο κλειστό σημείο από τα αγροτικά μπλόκα

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μία λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα στις 08:00, όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους. Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν από το μπλόκο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξέφρασε την ελπίδα πως δεν θα ξαναδούμε τις εικόνες ταλαιπωρίας της παραμονής Χριστουγέννων στο εθνικό δίκτυο, όπου και οι εκδρομείς κινούνταν «σημειωτόν» σε αρκετά σημεία λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίστηκαν από τον κόμβο του Μαρτίνου έως το Κάστρο Βοιωτίας, στο ρεύμα προς Αττική, με την κυρία Δημογλίδου να αναφέρει σήμερα το πρωί (31/12) ότι «δυστυχώς, είναι το μόνο σημείο της Εθνικής Οδού που παραμένει κλειστό», μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, είπε πως σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, δόθηκαν ακόμη δύο εναλλακτικές διαδρομές, ενώ, επέστησε την προσοχή των εκδρομέων στις καιρικές συνθήκες και να ενημερώνονται για τυχόν κακοκαιρία.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας. Μικρότερες παρακάμψεις σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο. Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όλους όσοι κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα, ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν τη στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση.

Την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο Προμαχώνας θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Από το τελωνείο Ευζώνων, σήμερα (31/12), ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Ακόμη, από σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Η κυρία Δημογλίδου επεσήμανε πως «η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη, η μεγάλη έξοδος ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων. Αναμένουμε να κορυφωθεί μετά το μεσημέρι. Χρησιμοποιούμε κανονικά το οδικό δίκτυο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη».

Τέλος, στάθηκε στην επιστροφή από το «μπρέικ» της Πρωτοχρονιάς, προτρέποντας να εξελιχθεί τμηματικά από την Κυριακή έως και την Τρίτη (06/01/2026) και να μην γίνει μαζικά.

