Δημογλίδου: Στο Μαρτίνο το μόνο κλειστό σημείο από τα αγροτικά μπλόκα

«Δυστυχώς, αυτό το σημείο της Εθνικής Οδού παραμένει κλειστό», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξέφρασε την ελπίδα πως δεν θα ξαναδούμε τις εικόνες ταλαιπωρίας της παραμονής Χριστουγέννων στο εθνικό δίκτυο, όπου και οι εκδρομείς κινούνταν «σημειωτόν» σε αρκετά σημεία λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίστηκαν από τον κόμβο του Μαρτίνου έως το Κάστρο Βοιωτίας, στο ρεύμα προς Αττική, με την κυρία Δημογλίδου να αναφέρει σήμερα το πρωί (31/12) ότι «δυστυχώς, είναι το μόνο σημείο της Εθνικής Οδού που παραμένει κλειστό», μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, είπε πως σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, δόθηκαν ακόμη δύο εναλλακτικές διαδρομές, ενώ, επέστησε την προσοχή των εκδρομέων στις καιρικές συνθήκες και να ενημερώνονται για τυχόν κακοκαιρία.

«Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, η μεγάλη έξοδος ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων. Αναμένουμε να κορυφωθεί σήμερα μετά το μεσημέρι. Χρησιμοποιούμε κανονικά το οδικό δίκτυο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη», επεσήμανε ακόμη.

Τέλος, στάθηκε στην επιστροφή από το «μπρέικ» της Πρωτοχρονιάς, προτρέποντας να εξελιχθεί τμηματικά από την Κυριακή έως και την Τρίτη (06/01/2026) και να μην γίνει μαζικά.

