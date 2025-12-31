Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πού θα ανοίξουν οι δρόμοι

Διευκολύνσεις από τους αγρότες για τους ταξιδιώτες της πρωτοχρονιάς

Newsbomb

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πού θα ανοίξουν οι δρόμοι

Αγροτικό μπλόκο στο Συνοριακό Σταθμό Προμαχώνα προκαλεί τον εγκλωβισμό εκατοντάδων νταλικων στην ελληνική πλευρά, Σέρρες, 18 Δεκεμβρίου 2025

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποφασισμένοι να περάσουν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες, την ίδια ώρα που χαλαρώνουν σε ορισμένα σημεία τον κλοιό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Όπως αναφέρουν, αμέσως μετά τις γιορτές θα επανέλθουν με πιο σκληρή στάση, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη την ερχόμενη Κυριακή. Σε αυτή δεν θα συμμετάσχουν οι μπλόκοι που έχουν ταχθεί υπέρ άμεσου διαλόγου.

Οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι παρά το νέο κάλεσμα του πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο». Δηλώνουν ότι σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά και διατηρούν τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα στις 4 Ιανουαρίου

«Κλείδωσε» για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκεί θα καθοριστεί η στρατηγική της συνέχισης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να μετρούν ήδη 36 ημέρες παρουσίας στους δρόμους. Στη σχετική ανακοίνωση τονίζουν ότι έχουν τη στήριξη της κοινωνίας, καταγγέλλουν προσπάθειες συκοφάντησης και υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους "πρόθυμους". Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Μπλόκο Νίκαιας: Ανοιχτή η αερογέφυρα

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, ενώ διευκρίνισαν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων για τις επόμενες ημέρες.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων

Κλειστό παραμένει και σήμερα το τελωνείο Ευζώνων μέχρι τις 22:00.

Ωστόσο την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

«Χωρίς δράματα» η κυκλοφορία στη Βοιωτία

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Προμαχώνας: Ανοιχτός παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55ΕΛΛΑΔΑ

Σταματούν επ' αόριστον οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα από τις 7 Ιανουαρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε πέρυσι μετέφερε μη δηλωμένα εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων υποβρυχίων με προορισμό τη Βόρεια Κορέα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Που θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Κλείνει το 2025 με ένα ακόμα ρεκόρ στον δρόμο για τα 1.000 γκολ!

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αλύγιστο» το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «φλερτ της μπύρας» του Μητσοτάκη: «Βαθιά πολιτικές οι διαφορές, μας χωρίζει αξιακή άβυσσος»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει σήμερα η προθεσμία - 4 στους 10 δεν τα έχουν πληρώσει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πού θα ανοίξουν οι δρόμοι

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την τελευταία ημέρα του χρόνου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικός απολογισμός του 2025: Πάνω από 2 δισ. μόνιμα μέτρα σε 30 παροχές

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

05:35ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα - Τι ώρα ξεκινούν οι ρυθμίσεις

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

04:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ τζούνιορ - Συμμετείχε στο «The Wire»

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Νότιο Σουδάν: Επανεκκινεί την πετρελαϊκή δραστηριότητα σε περιοχή - κλειδί

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διάλυση της εθνικής υπηρεσίας αναπηρίας εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά

03:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Πότε πληρώνεται η επόμενη δόση

03:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικές επιδομές στο λιμάνι Τουαψέ στη Μαύρη Θάλασσα

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στο Περού - 15 τουρίστες τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό μηχανοδηγό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την τελευταία ημέρα του χρόνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι: Η τελευταία επικοινωνία του γιου της με την Νικολούλη λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ