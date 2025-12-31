Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πού θα ανοίξουν οι δρόμοι

Αποφασισμένοι να περάσουν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες, την ίδια ώρα που χαλαρώνουν σε ορισμένα σημεία τον κλοιό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Όπως αναφέρουν, αμέσως μετά τις γιορτές θα επανέλθουν με πιο σκληρή στάση, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη την ερχόμενη Κυριακή. Σε αυτή δεν θα συμμετάσχουν οι μπλόκοι που έχουν ταχθεί υπέρ άμεσου διαλόγου.

Οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι παρά το νέο κάλεσμα του πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο». Δηλώνουν ότι σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά και διατηρούν τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα στις 4 Ιανουαρίου

«Κλείδωσε» για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκεί θα καθοριστεί η στρατηγική της συνέχισης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να μετρούν ήδη 36 ημέρες παρουσίας στους δρόμους. Στη σχετική ανακοίνωση τονίζουν ότι έχουν τη στήριξη της κοινωνίας, καταγγέλλουν προσπάθειες συκοφάντησης και υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους "πρόθυμους". Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Μπλόκο Νίκαιας: Ανοιχτή η αερογέφυρα

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, ενώ διευκρίνισαν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων για τις επόμενες ημέρες.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων

Κλειστό παραμένει και σήμερα το τελωνείο Ευζώνων μέχρι τις 22:00.

Ωστόσο την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

«Χωρίς δράματα» η κυκλοφορία στη Βοιωτία

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Προμαχώνας: Ανοιχτός παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

