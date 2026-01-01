Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

Σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, ύστερα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στον κόμβο Βαρυμπόμπης, με τρεις τραυματίες.

Και ενώ οι Αρχές επιχειρούσαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διακομιδή των τραυματιών, ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε μπροστά σε εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Δίπλα ακριβώς στα οχήματα, ο πεζός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα μέσα στην εθνική οδό, περπατώντας «περίεργα» για χιλιόμετρα, ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα

Ο πεζός που ήταν προφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ περπατούσε μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας, από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον Κόμβο Βαρυμπόμπης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των οδηγών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλο πρόβλημα.

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του επί της εθνικής οδού, ειδικό όχημα βαν της Νέας Οδού τον συνόδευε σαν «προστατευτική ασπίδα», προκειμένου να μην παρασυρθεί από κάποιο όχημα.

Δείτε το βίντεο: