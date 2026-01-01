Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες τώρα στη Βαρυμπόμπη - Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, ενώ όπως φαίνεται υπάρχουν τραυματίες και στο σημείο έχουν καταφθάσει ασθενοφόρα, αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί απεγκλωβισμός.

Η κίνηση στο σημείο γίνεται με δυσχέρεια.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb: