Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

Δύο Ανταρκτικές, δύο διαφορετικές ιστορίες

Δημήτρης Δρίζος

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εκτεταμένη και μέχρι πρότινος υποτιμημένη γεωμορφολογική πραγματικότητα αποκαλύπτεται κάτω από τα παγωμένα νερά που περιβάλλουν την Ανταρκτική. Νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Marine Geology, καταγράφει 332 συστήματα υποθαλάσσιων φαραγγιών, ορισμένα από τα οποία ξεπερνούν σε βάθος τα 4.000 μέτρα. Ο αριθμός αυτός αυξάνει θεαματικά τις προηγούμενες εκτιμήσεις και ενισχύει τη σημασία της μορφολογίας του βυθού για την κατανόηση της ωκεάνιας κυκλοφορίας και του ρόλου της στο παγκόσμιο κλίμα.

Χαρτογράφηση με μεγαλύτερη ακρίβεια

Η έρευνα φέρει την υπογραφή των David Amblàs (Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης) και Riccardo Arosio (University College Cork) και βασίζεται στο IBCSO v2, το Διεθνές Βαθυμετρικό Διάγραμμα του Νότιου Ωκεανού. Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο του θαλάσσιου πυθμένα νοτίως των 50°S, με ανάλυση 500 επί 500 μέτρα. Αυτή η αυξημένη χαρτογραφική ευκρίνεια επέτρεψε τον εντοπισμό και την ταξινόμηση γεωμορφών που σε παλαιότερους χάρτες παρέμεναν θολές ή αόρατες.

Δύο Ανταρκτικές, δύο διαφορετικές ιστορίες

Ο κατάλογος των φαραγγιών αποκαλύπτει έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Στην Ανατολική Ανταρκτική κυριαρχούν πιο διακλαδισμένα φαράγγια με ηπιότερα προφίλ, μορφολογία που συνδέεται με μακρόχρονη παγετωνική δραστηριότητα και συνεχή συσσώρευση και μεταφορά ιζημάτων. Αντίθετα, στη Δυτική Ανταρκτική εντοπίζονται μικρότερες και πιο απότομες δομές, συμβατές με πιο πρόσφατη γεωλογική εξέλιξη. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι αυτή η αντίθεση ενισχύει την υπόθεση πως το ανατολικό παγοκάλυμμα είναι αρχαιότερο από το δυτικό, μια ιδέα που μέχρι σήμερα στηριζόταν κυρίως σε ιζηματολογικά δεδομένα και τώρα αποτυπώνεται και στη μεγάλης κλίμακας γεωμορφολογία.

Διάδρομοι ανάμεσα στην υφαλοκρηπίδα και τα βάθη

Πέρα από τους αριθμούς, τα υποθαλάσσια φαράγγια λειτουργούν ως φυσικοί διάδρομοι που συνδέουν την υφαλοκρηπίδα με τον βαθύ ωκεανό. Μέσω αυτών των οδών διευκολύνεται η ανταλλαγή υδάτινων μαζών, συμβάλλοντας σε διεργασίες που σχετίζονται με τον σχηματισμό και την κυκλοφορία του Ανταρκτικού Βαθέος Νερού, μιας από τις πυκνότερες υδάτινες μάζες του πλανήτη και βασικού στοιχείου της παγκόσμιας ωκεάνιας «ταινίας μεταφοράς».

Όταν η μορφολογία οδηγεί τη θερμότητα

Παράλληλα, πλήθος μελετών έχει δείξει ότι η τοπογραφία του βυθού –κανάλια, φαράγγια και κατώφλια– μπορεί να κατευθύνει εισβολές σχετικά θερμότερων υδάτων, όπως το Circumpolar Deep Water, προς περιοχές κοντά σε παγοκρηπίδες. Η διαδικασία αυτή έχει άμεσες συνέπειες για την τήξη των πάγων από τη βάση τους. Σε ευάλωτες ζώνες, όπως η Θάλασσα του Αμούνδσεν, η πρόσβαση αυτών των θερμών υδάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς το ανάγλυφο του πυθμένα καθοδηγεί τα ρεύματα.

Ανάγκη για καλύτερους χάρτες

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ικανότητα των κλιματικών και ωκεανογραφικών μοντέλων να αναπαράγουν με ακρίβεια αυτούς τους μηχανισμούς μειώνεται όταν η τοπογραφία είναι πολύπλοκη ή ανεπαρκώς χαρτογραφημένη. Γι’ αυτό και απευθύνουν έκκληση για περισσότερα δεδομένα υψηλής ανάλυσης σε περιοχές που παραμένουν ακόμη ελλιπώς αποτυπωμένες. Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι, ακόμη και σήμερα, μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό του παγκόσμιου ωκεάνιου πυθμένα έχει χαρτογραφηθεί με υψηλή λεπτομέρεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Πτολεμαΐδας

12:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Δεν επιλέξαμε τη νόμιμη βία

12:07LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε φιλοδώρημα 600 δολάρια σε υπάλληλο που δούλευε ανήμερα των Χριστουγέννων

12:00WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακτούν για πρώτη φορά RNA από ένα εξαφανισμένο ζώο

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου απειλούνται με εξαφάνιση

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

11:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Σμαραγδής τα έβαλε και με τους Μαυρομιχάληδες και βγήκε νικητής

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Επίθεση Ρομά με πέτρες σε υπαλλήλους του δήμου - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μέρα που δεν υπήρξε: Η χώρα που κοιμήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου και ξύπνησε στις... 31 Δεκεμβρίου!

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε το Ντουμπάι, ούτε το Ριάντ: Η πόλη της Μέσης Ανατολής όπου οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται περισσότερο

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025 στο Tik Tok - «Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο»

11:16LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του - «Εύχομαι ο νέος χρόνος να μας τον φέρει σπίτι»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου θέλει πόλεμο»

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή express σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:03SCENARIO

Μπλόκα μέχρι τελικής πτώσεως και crony capitalism στα χωράφια

11:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Karel Komárek: «Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn»

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Καναδή ηθοποιός θέλει να πεθάνει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Η μάχη με τις ψυχικές ασθένειες και η μήνυση στην κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή express σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μέρα που δεν υπήρξε: Η χώρα που κοιμήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου και ξύπνησε στις... 31 Δεκεμβρίου!

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου θέλει πόλεμο»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τον προαστιακό

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ