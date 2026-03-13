Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

Τι αναφέρει ο γνωστός οπτομέτρης Dr. Mitchell Cassel για την τεχνική που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός

Ανθή Κουρεντζή

Όταν οι ηθοποιοί λένε την φράση «να μπω στον ρόλο», συνήθως εννοούν μήνες προπόνησης στην προφορά, σωματική προετοιμασία ή εμβάθυνση στον κόσμο του προσώπου που υποδύονται.

Για τον Timothée Chalamet, όμως, η προετοιμασία για τον ρόλο του στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Marty Supreme» απαιτούσε κάτι πολύ πιο ασυνήθιστο: να χειροτερέψει σκόπιμα την όρασή του.

Ο Timothée Chalamet στο «Marty Supreme»

Για να το πετύχει, ο ηθοποιός απευθύνθηκε στον γνωστό οπτομέτρη Dr. Mitchell Cassel, ο οποίος θόλωσε προσωρινά την όραση του Chalamet, ώστε να μπορέσει να βιώσει αυθεντικά πώς είναι να βασίζεται κανείς σε χοντρά γυαλιά — όπως ακριβώς και ο πραγματικός θρύλος του πινγκ πονγκ Marty Reisman, ο αείμνηστος Αμερικανός πρωταθλητής με το παρατσούκλι «The Needle».

«Ο Timothée δεν χρειάζεται γυαλιά, αλλά ο Marty χρειαζόταν. Ο Timothée ήθελε η ερμηνεία του να βασίζεται στην αυθεντικότητα», δήλωσε ο Cassel στο Page Six.

«Για να ενσαρκώσει τον Marty, χρειαζόταν γυαλιά που να φαίνονται πολύ ρεαλιστικά, με συγκεκριμένο πάχος και με εκείνη τη μυωπική εμφάνιση που κάνει τα μάτια να φαίνονται πιο στενά», συνεχίζει. «Ο Timothée ήθελε τα γυαλιά να φαίνονται σαν κάτι που κερδήθηκε μέσα από τον χαρακτήρα και όχι σαν απλό κοστούμι. Ο στόχος δεν ήταν μόνο να έχουμε χοντρούς φακούς, αλλά να δημιουργηθεί η εμπειρία του να τους χρειάζεται πραγματικά».

Τα χαρακτηριστικά χοντρά γυαλιά του Reisman ήταν ένα αναγνωρίσιμο στοιχείο της εικόνας του, και ο Chalamet ήθελε η σχέση του χαρακτήρα του με αυτά τα γυαλιά να φαίνεται φυσική και όχι επιτηδευμένη.

Ο Cassel ξεκίνησε τη διαδικασία όπως θα έκανε με οποιονδήποτε ασθενή: αξιολογώντας προσεκτικά την υγεία των ματιών και την όραση του ηθοποιού.

«Ξεκίνησα με μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση για να αξιολογήσω τη βασική κατάσταση της υγείας των ματιών του, να επιβεβαιώσω την οπτική του οξύτητα και να καθορίσω τις μετρήσεις του κερατοειδούς», λέει ο Cassel. «Στη συνέχεια του τοποθέτησα φακούς επαφής που θόλωναν την όρασή του. Χρησιμοποιήσαμε ημερήσιους φακούς μίας χρήσης για απόλυτη ασφάλεια. Με τους φακούς επαφής η όρασή του γινόταν κακή, δίνοντας στα γυαλιά έναν πραγματικό λόγο ύπαρξης και δημιουργώντας ακριβώς το οπτικό αποτέλεσμα που είχε ο χαρακτήρας του».

Χωρίς τα γυαλιά, η όραση του Chalamet είχε σκόπιμα επιδεινωθεί. Όταν όμως τα φορούσε, η όρασή του επανερχόταν στο φυσιολογικό — αποτέλεσμα μιας προσεκτικά υπολογισμένης οπτικής ισορροπίας.

«Το κλειδί ήταν να δημιουργηθεί μια πολύ ελεγχόμενη οπτική ισορροπία. Πρώτα χρησιμοποίησα φακούς επαφής για να προκαλέσω ένα συγκεκριμένο επίπεδο θολότητας, ουσιαστικά προσομοιώνοντας τη βασική οπτική πραγματικότητα του Marty», εξηγεί ο Cassel. «Στη συνέχεια σχεδίασα τη συνταγή των γυαλιών ώστε να εξουδετερώνει ακριβώς αυτή τη θολότητα. Όταν τα δύο λειτουργούσαν μαζί, η όρασή του επανερχόταν στο φυσιολογικό, αλλά τα ίδια τα γυαλιά είχαν το πάχος και τα οπτικά χαρακτηριστικά που θα περίμενε κανείς από κάποιον με πραγματικά κακή όραση».

Η ασφάλεια και η δεοντολογία ήταν βασικά ζητήματα πριν συμφωνήσει σε αυτό το ασυνήθιστο αίτημα. Ο Cassel λέει ότι η όραση του ηθοποιού αλλοιώθηκε μόνο με αναστρέψιμο και αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο.

Ο Timothée Chalamet στο «Marty Supreme»

«Η ασφάλεια είναι πάντα η σημαντικότερη προτεραιότητα», τονίζει. «Η όρασή του τροποποιήθηκε με τρόπο πολύ ελεγχόμενο και αναστρέψιμο. Διασφαλίσαμε τη μέγιστη άνεση με την εφαρμογή και την ποιότητα των φακών, καθώς και την υγεία των ματιών του μέσω μιας λεπτομερούς εξέτασης. Ο Timothée ενημερώθηκε για τις οπτικές δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε αν δεν φορούσε τα γυαλιά συνταγής που εξουδετέρωναν την επίδραση των φακών επαφής».

Η αλλοιωμένη όραση είχε επίσης ένα απρόσμενο όφελος για την ερμηνεία του Chalamet: άλλαξε διακριτικά τη σωματική του συμπεριφορά με τρόπους που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν όταν τα γυαλιά είναι απλώς ένα σκηνικό αντικείμενο.

«Η όραση επηρεάζει τη συμπεριφορά», επισημαίνει ο Cassel. «Οι άνθρωποι που εξαρτώνται από τα γυαλιά μπορεί να αλλάζουν τη θέση του σκελετού, να γέρνουν το κεφάλι τους, να κοιτούν μέσα από συγκεκριμένο σημείο του φακού ή να κάνουν προστατευτικές κινήσεις. Οι ηθοποιοί συχνά φορούν γυαλιά ως αξεσουάρ, αλλά αν δεν τα χρειάζονται πραγματικά, η γλώσσα του σώματός τους το προδίδει».

Αυτό το επίπεδο αυθεντικότητας «ήταν πολύ σημαντικό για εκείνον», προσθέτει ο Cassel, σημειώνοντας ότι ο Chalamet — ο οποίος αυτή την περίοδο έχει σχέση με την Kylie Jenner — «ήθελε η σχέση του χαρακτήρα με τα γυαλιά να φαίνεται πραγματική».

