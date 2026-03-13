Κρήτη: Άνδρας έπεσε σε τρύπα πεζοδρομίου και χτύπησε στο κεφάλι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Υψηλάντων, ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο Χανίων. Ένας ανυποψίαστος άνδρας έπεσε μέσα σε μια ακάλυπτη τρύπα στο πεζοδρόμιο, η οποία είχε παραμείνει ανοιχτή μετά την αφαίρεση στύλου της ΔΕΗ. Το σημείο δεν έφερε καμία προστατευτική σήμανση ή κάλυψη, με αποτέλεσμα ο πεζός να εγκλωβιστεί στο άνοιγμα και να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας