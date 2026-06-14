Εύβοια: 31χρονος έκανε όπισθεν και παρέσυρε ηλικιωμένη - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Snapshot Ένας 31χρονος συνελήφθη στα Ψαχνά μετά από τροχαίο που προκάλεσε τον τραυματισμό μιας 84χρονης γυναίκας.

Το ατύχημα συνέβη σε προαύλιο χώρο ιδιωτικής κατοικίας ενώ ο οδηγός έκανε όπισθεν.

Ο 31χρονος δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης και την παρέσυρε με το όχημά του.

Ο τοξικολογικός έλεγχος έδειξε ότι ο οδηγός είχε κάνει χρήση κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί επικίνδυνης οδήγησης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από τροχαίο ατύχημα στα Ψαχνά Ευβοίας, κατά το οποίο τραυματίστηκε μία 84χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο ιδιωτικής κατοικίας, όταν ο οδηγός, επιχειρώντας να κάνει όπισθεν με το όχημά του, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης και την παρέσυρε, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο υπέβαλαν τον 31χρονο σε τοξικολογικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση κάνναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί επικίνδυνης οδήγησης.